健康醫療網》「夜班補助」可讓人力回流？僅2成護理師認同 籲先從2點改善護理環境

僅有26.6%護理師認為補助夜班費對護理師回流有幫助，更有70.4%認為這項政策推動後很有可能為了排班公平反而造成「花花班」。

面對台灣護理人力短缺問題，衛福部、行政院提出12項改善策略，但其中「補助夜班費」的部分在社群媒體上引發議論。護理師護士公會全聯會對此進行調查，僅有26.6%護理師認為補助夜班費對護理師回流有幫助，更有70.4%認為這項政策推動後很有可能為了排班公平反而造成「花花班」。

因此，護理師護士公會全聯會在10月19日召開記者會重申9大訴求，並強調應全面提升護理人員薪資，而非單純補助夜班，另外也透過問卷結果建議政府，可先從護病比、全面提升護理人員待遇2訴求，著手改善護理職場環境。

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中華民國護理師護士公會全國聯合會召開記者會，重申改善護理職場環境9大訴求。（資料照）

夜班補助費對回流幫助低 7成憂恐致「花花班」

護理師護士公會全聯會為實質反映第一線護理師看法，在10月6日至10月9日進行問卷調查，透過25,519份發現，有51.7%護理師認為「補助護理師夜班費」對在職護理師的留任有幫助。

不過，僅有26.6%護理師認為補助夜班費對護理師回流有幫助，有48.4%護理師認為對項政策對於吸引已離職護理師回流沒有幫助。

而且有91.4%認為白班護理師工作負荷很重卻沒有補助，讓在職進修、母性保護中等只能上白班的護理師到不公，也有73.5%認為政策推動後會影響護理師白班接受教育訓練的意願。

另外，護理師也認為這項政策推動後會影響排班、換班，會讓排班、要班、工作分派產生困難。有70.4%的護理師更認為這項政策推動後，為了排班公平，很有可能會造成「花花班」出現，工作沒有固定的班別循環。

三班工作負荷都須重視 應改善護病比、全面補助

目前政府預計會改善護病比、撥20億補助護理師夜班費。對於政府政策推動，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，很感謝衛福部看到護病比問題，並對此進行研擬，但薪資方面，護理工作三班負荷、壓力都一樣，建議用公務預算全面補助，而非單純只是補助夜班。

此外，透過護理師護士公會全聯會調查也發現，有56.9%的護理師不認為「補助護理師夜班費」可以有效補足人力。如果要有效補足護理人力，有52.2%的護理師認為「三班護病比立法」應優先實施，也有45.8%認為「籌措財源補助護理師1萬元／人／月，連續2年」需先實施。

紀淑靜理事長提到，編列公務預算全面補助護理薪資，這是美國也有的作法政府可以參考，而本會提出9大訴求，但政策推動也有時序考量，建議可以從「短期降低全日平均護病比，盡速研擬推動三班護病比」、「編列預算補助醫院護理人員，每人每月10,000元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，至少二年」進行。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 「夜班補助」可讓人力回流？僅2成護理師認同 籲先從2點改善護理環境

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