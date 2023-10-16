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健康醫療網》秋季虎頭蜂兇猛螫人！專家教你4招避免蜂螫

每年夏秋為虎頭蜂活動高峰期，尤其秋季虎頭蜂群攻擊性最高，動保處呼籲民眾，秋季期間勿前往無人維管場域、人煙罕至的叢林區、野生動植物棲息地，勿再前往已封鎖區域內驚擾蜂群，且部分虎頭蜂的螫針能重覆攻擊，並不會像一般蜜蜂螫完人後自己也會死亡，危險性尤高。
健康醫療網

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2023/10/16 14:46

今年入秋發生多起蜂螫事件，新北市政府動物保護防疫處提醒，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加兇猛，民眾應避免於秋季9月至11月之間進行相關登山活動，若在外登山，應待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入密林或小徑活動。為了避免蜂螫事件，國立中興大學昆蟲學系吳明城副教授也建議民眾謹記4招預防措施。

（左）石門青山瀑布10月2日摘除黑尾虎頭蜂蜂巢，（右）瑞芳四腳亭9月25日摘除中華大虎頭蜂蜂巢。（圖／新北市動保處提供）

新北緊急封閉13條步道

瑞芳山區、石門青山瀑布步道、烏來內洞國家森林遊樂區相繼發生山區蜂螫事故，動保處接獲通報後第一時間前往搜尋蜂築巢位置，瑞芳區四腳亭案件及石門青山瀑布雖已摘除，但為避免蜂群未離去，產生蜂螫危險，登山路線仍會封鎖。目前已封鎖13條相關步道，並由公所協助設置警示標誌。

動保處並請各登山協會、區公所、轄管理登山步道之相關單位，向民眾宣導避免前往人煙罕至叢林區，加強山林步道巡查，當發生蜂螫事件時，所轄維管單位應盡速將路段封閉，設置警語，提醒民眾小心蜂出沒，並禁止出入已封鎖之登山路段。

▲9月20日瑞芳三爪子坑路出現蜂螫事件，動保處第一時間與瑞芳區公所、消防人員確認封鎖路段。（圖／新北市動保處提供）

4招避免蜂螫

為了避免蜂螫事件，國立中興大學昆蟲學系吳明城副教授建議採取以下預防措施：

1.首先，看到虎頭蜂盤旋應盡快離開，切勿驅趕攻擊，避免引來更多蜂群。

2.其次，戶外運動建議穿著淺色衣物。

3.在戶外活動中，謹慎觀察周圍環境，特別是樹上、草叢和樹叢中是否有蜂巢或虎頭蜂的跡象，如果發現疑似球狀的物體掛在樹上或在植被中，或聽到嗡嗡聲響應盡快遠離。

4.若不慎被虎頭蜂螫傷，應儘快離開受攻擊的區域。到達相對安全的地方後，應使用水清洗螫傷處，洗去攻擊蜂留下的費洛蒙，減少引來游離蜂再次螫傷的風險。

虎頭蜂攻擊性高　螫針能反覆攻擊

每年夏秋為虎頭蜂活動高峰期，尤其秋季虎頭蜂群攻擊性最高，動保處呼籲民眾，秋季期間勿前往無人維管場域、人煙罕至的叢林區、野生動植物棲息地，勿再前往已封鎖區域內驚擾蜂群，且部分虎頭蜂的螫針能重覆攻擊，並不會像一般蜜蜂螫完人後自己也會死亡，危險性尤高。

圖為黑腹虎頭蜂。（中央社）

被蜂螫到　過敏性休克恐快速致死

衛生福利部苗栗醫院指出，毒蜂之傷害包括「過敏性休克」與「內臟傷害」，過敏性休克會於數分鐘或數小時內發生，死亡率高，千萬不可掉以輕心，應立即送醫；毒蜂造成之內臟直接傷害，以腎、肝、肌肉、血液為主。

夾、沖、送　急救3步驟

夾子夾刺：用尖頭鑷子，小心地從皮膚外的毒囊前順勢向後將毒刺挑出。

沖水：儘速使用清水沖擦傷口。

迅速送醫：為防範過敏性休克，搬運傷患時將頭部放低， 並迅速送醫救治。

動保處強調，捕蜂是一項具有高風險性質的工作，為確保安全，民眾勿嘗試自行移除蜂巢。如果需要動物救援或有移除蜂巢需求，可撥打新北市動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 秋季虎頭蜂兇猛螫人！專家教你4招避免蜂螫

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