健康醫療網》抗疫路上身兼重責 強化護理醫療勢在必行

疫情改變世界常態，更凸顯護理人員於防疫中不可或缺的地位，培育堅韌優質的護理人才、創造強而有力的護理團隊，更彰顯其重要性。

國際護理協會（ICN）訂定2022年主題為「投資護理，尊重人權」，聚焦於保護、支持和投資護理專業，以強化全球醫療體系。疫情改變世界常態，更凸顯護理人員於防疫中不可或缺的地位，培育堅韌優質的護理人才、創造強而有力的護理團隊，更彰顯其重要性。

國際護理協會（ICN）訂定2022年主題為「投資護理，尊重人權」，聚焦於保護、支持和投資護理專業，以強化全球醫療體系。（資料照）

全臺首座快篩站 護理人員齊心投入

臺北市立聯合醫院璩大成總院長表示，新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，迄今已長達2年多，面對這場艱辛持久的戰疫，沒有人可以置身事外。臺北市立聯合醫院身為公立醫療機構，肩負著臺北市防疫的社會責任，守護市民健康是我們重要的職責。

請繼續往下閱讀...

2021年5月疫情轉趨嚴峻時，於剝皮寮歷史街區成立全臺首座快篩站。當政令公布時，相關人員漏夜將動線、設備準備齊全，立即上線面對數百位篩檢民眾，一路忙到半夜，大家有著相同共識，要讓篩檢站發揮最大功效。

抗疫最前線 護理人力高負載

疫情持續發展，護理人力高負載，必須連結社區資源，藉由外院人力資源連結及招募離退護理人員，共同站上抗疫最前線，在炎熱的天氣裡穿著厚重隔離衣，汗珠不停流淌在臉上，雙手在無數次酒精的洗禮下，早已狼狽不堪，但唯一不變的是對民眾的關懷。

堅守崗位為民服務 面對災難不缺席

護理部吳孟嬪主任說，面對每次的災難，護理從不缺席。細數在抗疫路上，國內陸續出現多起員工不幸染疫，同時須面對防不勝防的醫療暴力，讓護理人員承受極大壓力與工作負荷，仍不畏艱難站在第一線，堅守崗位為民服務，展現出護理專業及無私奉獻。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法