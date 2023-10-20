自由開講》台灣司法狂想曲

◎蕭嘉弘

台灣司法風紀連環爆，讓人相當無奈！北市士北區議員林杏兒，一路走來，風波不斷，她的當選無效之訴，原本表示會上訴的士林地檢，竟然會眼睜睜，晚了一天才上訴，被高院駁回，確定敗訴，讓林確定保住國民黨的市議會席次。這樣的司法體制，對其他一審沒事，上訴後被重判，甚至入監的民眾，情何以堪？林的服務區就是士檢所在的士林區，火燙的新科議員，挟國民黨雄厚的士林在地的人脈資源，前高雄地檢署檢察長凌博志直指，只有一個原因「遲誤」：不是紅包就是奉命「故意放水」，令人震驚。這竟然發生在常處理知名政治人物，鎂光燈焦點的首都地檢。士檢該自治自愛，儘速查明，給社會交代，法務部也不該輕輕放下，監察院更需主動介入調查，是否承辦檢察官辦案不妥，予以彈劾。

台北市議員林杏兒。（資料照）

同樣在士林，這次是士林地院，有蘇姓陪席法官在法官論壇上爆料，她同庭的庭長，竟違反「過半數評議」決定，拒絕簽名，甚至不准書記官公告判決主文，涉犯對下屬的強制罪，知法犯法，社會譁然，再創司法形象和社會對司法的信任。該女法官具名公開發表文章，且拒絕調庭，繼續面對，相當有勇氣，但自述害怕秋後算帳，也令人不捨，希望這些知道和發現司法黑暗的司法第一線人員，或書記官，股長，科長，乃至書記官長等主管職人員，都能發揮基本的正義感與良知，勇於監督爆料，扮演內部「吹哨者」角色，扮演司法改革的有效推動者。

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同樣台北，這次在台北地院，劉姓法官重判70多歲老翁因說三字經，犯公然侮辱，三個月的有期徒刑。老翁疑似耳背，法庭講話較大聲，「觸怒」該法官。老翁認為加油站員工丟他信用卡，生氣嘴上回一句，判身體要關三個月，司法捍衛人權、伸張公義的標準何在？人民生氣只回嘴，法官生氣，就要判已超過該案最高刑度的三個月徒刑，幸賴檢察總長邢泰釗提起非常上訴。罵三字國罵，之前也有判無罪的案例，這類情緒辦案，是否判最高刑度就安全過關？人民只能吃法官情緒的悶虧，當犧牲品；台灣人民要進法院，真的要先燒香拜拜嗎？

掌有大權，動輒影響人民名譽，財產和身體自由的司法官們的台灣司法狂想曲，人民嘆息，需要從上、從下，由外和由內，多管齊下的大力改革。火燒眉毛的迫切改革的時候已到，不知，蔡政府聽到了嗎？

（大學講師）

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