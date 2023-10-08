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自由開講》麥卡錫遭罷免非關美議院是否挺台

2023/10/08 09:37

◎張碩陽

美國眾議院於10月3日表決通過罷免共和黨籍議長麥卡錫，他也成為了美國史上首位被罷免的眾議院議長。麥卡錫因多次的挺台舉措而被視為友台象徵，同時亦為美國持續軍援烏克蘭的重要推手；而美國是否持續援助烏克蘭，更被視為若未來台海若發生衝突時，美國是否會馳援台灣的指標。

美國眾議院於10月3日表決通過罷免共和黨籍議長麥卡錫，他也成為了美國史上首位被罷免的眾議院議長。（美聯社）

因此，當如此立場的議長遭到罷免，大量「美議院不再挺台」的聲音紛至沓來，更有知名人士藉此事件發揮，稱「與總統蔡英文見過面的二個議長都下台了」，所謂「疑美論」或「棄台論」被炒作至高峰；但實際上，麥卡錫遭到罷免一事，根本非關美議院是否挺台，更不會對美國對台政策產生負面影響。

如此斷言的根據，除麥卡錫受罷免主因在美國財政，本質上屬於美國國內議題外，更是因為近年來友台法案、政策的通過與實施並非僅由一方所決定，而是無論民主黨、共和黨、保守派或自由派都支持──單就近期的《台灣國際團結法案》而言，提案者為匡希恆（John Curtis）、貝拉（Ami Bera）、夏伯特（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）、康納利（Gerald Connolly）和迪亞茲-巴拉特（Mario Diaz-Balart），黨籍可謂民主黨及共和黨參半；此外，即使把視線拉離議會，就行政權而言，無論是拜登（民主黨）或前總統川普（共和黨），都支持「抗中保台」。

由此可知，所謂「美議院不再挺台」的說法根本就是無稽之談，甚至可以說是特定親中族群見獵心喜的刻意操作。至於前述知名人士所稱「與總統蔡英文見過面的二個議長都下台了」，正好與中國境內開始流傳的「麥卡錫係因政治立場過於親台而遭罷免」之論述相互呼應，都屬於扭曲事實的玄學範疇；對此，筆者猶記得在今年6月日本第8師團長坂本雄一因直升機失事亡故時，對岸媒體就曾經不斷渲染其係因鼓吹「台灣有事就是日本有事」而遭受天譴，如此看來此種玄學式的操作手法已經是中共的慣用伎倆，惡劣至極。

總而言之，美國無論行政權或立法權，都是跨黨派地對台灣表達，原因不僅僅是美中對抗，更重要的是我國具有民主自由的政府體制，可以作為對抗獨裁體制的重要成員。在此前提之下，美國挺台就成為必然的結果，不管麥卡錫本身如何而遭罷免，或無論未來美國眾議院由誰擔任議長，都不會改變台美關係日益友好的事實。至於那些扭曲事實的玄學、唯恐天下不亂的流言蜚語，不去理會它便是。

研究生

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