胡，怎麼說》今天的國際天空很熱鬧;台灣天空也將被擾動!

今天的國際天空很...熱鬧!這是因為「人」。

今天4月5日清明節、正逢農曆閏二月十五日月正圓！清明節在這天是「人」定的，正逢月圓則是因為「天」。

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台灣總統蔡英文今天將在美國加州雷根總統紀念圖書館，會見美國眾院議長麥卡錫。這是1979年以來，台灣總統第三度與美國政壇第三號人物會談，也是首次在美國相會。

法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩，今天分別扺達中國北京訪問，將陸續分別會見中國領導人習近平、國務院總理李強等人。芬蘭則於4日、北約成立74年週年之日加入北約，成為第31個會員國。

馬英九今天仍在中國訪問，在重慶和中共同秀抗日、罵過日本之後，今天將到上海訪問。新加坡一家媒體認為，馬英九訪中後聲量上升，藍軍有人推舉他再披藍袍、投入2024年總統大選...，但是，除了馬的嫡系子弟兵，大部分藍軍陣營沒出現這樣的聲音。

郭台銘今天則提前趕回台灣，較原先公開的行程提前兩天，並在上午十時舉行記者會說明「未來工作計畫」，不少人認為，可能和他參選總統的新動向有關。

所謂天時、地利、人和，以上的人、地、事，發生原因各有同、有不同，有相關、也有不相關，不是巧合也是巧合、是巧合也不是巧合，剛剛好在今天風雲際會，或大或小影響台灣海峽的天空!除了以上的人與事，國際上當然還發生很多很多的人與事，也許發生蝴蝶效應，有一天也會在台海興波，但不是現在。

興風作浪、擾動台海的惡風暴之源，就在北京中南海!蔡英文和麥卡錫會談、地點又是在美國，本就是友好國家之間再平常不過的事，中共卻拿這當藉口，霸形惡狀，除了野蠻就只剩野蠻，今天，就看中共的軍武動作有多大，它的惡性就有多大!

在中國的馬英九，找盡歪理、信口開河，就是在幫中共對台灣的惡形惡狀、張牙舞爪找理由，他嘴巴說什麼為了兩岸和平，其實他的言行都是在助惡、助長中共的暴惡行徑。從美國急奔回台灣的郭台銘，日前講什麼科技島取代彈藥庫，寄語郭董，千萬不要忘了，台灣不是富士康鄭州廠，不能任中共予取予求，即使任中共予取予求，也成不了科技島，沒有國防安全，一切都是壞的、空的。

馬克宏、馮德萊恩到中國的目的，都是請習近平不要站在普廷那邊、助俄侵烏為虐，問題是中共和俄羅斯、習近平和普廷都狼狽為奸、勾結作惡，馬克宏、馮德萊恩不死心，卻有求於習，因此，無論是普廷的殘暴侵烏戰事、習近平擾動台海天空，他們的止戈息兵的作用都不大，不必有太多期待，更不能依賴。

國際天空如何演變，我們關注；台海天空如因中共起風暴而變惡，我們更要做好因應準備!

勿恃天空永遠晴朗，恃吾對風雲變色有以待之!

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