乾眼症相當普遍，約佔成年人口的30%。除了感到眼睛乾澀外，搔癢、發紅、灼熱、畏光、有異物感、容易疲勞、視力模糊等皆是乾眼症常見症狀，對生活與工作造成很大的影響。

「唉呦！眼睛好痛！」55歲的李先生到高緯度的國家出差，半夜睡覺時，眼睛突然一陣刺痛，而淚流不止，完全沒有辦法張開眼睛。

回國檢查後，發現角膜有大片破皮，淚水的分泌量非常少，屬於嚴重乾眼症。遠見眼科101旗艦店張芯瑜醫師指出，在治療過程中，點一般人工淚液沒有明顯效果，角膜修復速度非常慢。因為又經歷過視網膜與白內障手術，所以在乾眼症的治療過程中非常辛苦。

請繼續往下閱讀...

「我們在門診使用了很多種方法替他治療，包含沒有防腐劑的人工淚液、淚管栓塞等，他的角膜就像一朵脆弱的小花，慢慢養，也漸漸進步。」張芯瑜醫師說，「現在他的角膜已經完全復原，不需要一整天都帶著眼藥水點藥。讓患者很開心，醫師也非常有成就感。」

乾眼症是相當普遍的問題，常見的症狀包括眼睛痠澀、疼痛、發紅、搔癢、怕風、畏光、有異物感、容易疲倦，甚至視力模糊。有些比較嚴重的病患，會產生眼壓飆高的脹痛感，或偏頭痛的感覺。張芯瑜醫師說，非常嚴重的乾眼症病患，可能合併角膜病變，而在眨眼時會有強烈的刺痛感，相當不舒服，也對生活與工作造成嚴重干擾。

乾眼症的危險因子有很多，50歲以上民眾是乾眼症好發的族群，尤其是在更年期的女性，乾眼症的症狀會因為荷爾蒙變化而加劇。張芯瑜醫師說，某些藥物與乾眼症有關，例如抗憂鬱劑、血壓藥、避孕藥、抗組織胺等，可能會讓淚液分泌下降。罹患有自體免疫疾病的患者，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症等，可能會產生淚腺萎縮的情形，導致乾眼症。

眼瞼有感染，或是蠕型蟎蟲造成眼瞼發炎，也會造成瞼板腺異常。張芯瑜醫師說，如果接受白內障手術、近視雷射手術、老花雷射手術，在術後恢復期也較容易感覺到乾眼症的狀況。

長時間處在偏乾的環境，眼睛亦會乾澀不適。張芯瑜醫師說，長時間使用3C產品，會造成眨眼次數下降，可能降低到每分鐘只剩5下至7下，水分蒸散的速度相當快，而造成眼睛乾澀的情況。

先確定乾眼症分類，才能選擇正確治療

如果經常感到眼睛乾澀、疲勞等乾眼症狀時，可以利用國際評估乾眼症的OSDI量表來自我檢測。張芯瑜醫師說，OSDI量表裡有12道問題，包含眼睛是否對光敏感、有異物感、疼痛不適、視力模糊，是否影響生活、閱讀、駕駛、使用3C用品等。

出現乾眼症的狀況或OSDI量表的分數偏高時，請不要任意使用眼藥水，建議到眼科診所做檢查。張芯瑜醫師說，首先一定要確定乾眼症分類，眼睛表面的淚水又稱為淚膜，淚膜從外而內大致可分為三層，最外側是油脂層，中間是水液層，最內側是黏液層。臨床上可將乾眼症分類，第一種是「缺水型乾眼症」；第二種是「蒸發型乾眼症」，也就是缺油型乾眼症；第三種是「潤澤下降型乾眼症」；如果合併兩種以上的情形，稱為「混合型乾眼症」。

醫師會利用儀器檢測，包括淚膜的破裂時間、淚水分泌的量、以及高階眼瞼板線的檢查，來判斷乾眼症的成因與乾眼症的嚴重程度。

「確定乾眼症的分類後，才能夠對症下藥，選擇合適的治療方式。」張芯瑜醫師說，在台灣現行的醫療架構下，乾眼症的治療可分成兩個層面，第一個是健保項目，第二個是自費項目。健保項目包括人工淚液、人工凝膠、人工淚膏等，若符合條件，可以使用免疫抑制的眼藥水。

自費項目有非常多選擇，包含熱敷眼罩、眼瞼清潔液、不含防腐劑的人工淚液、淚管栓塞、治療型隱形眼鏡等。張芯瑜醫師說，比較高階的項目，包含自體高濃度血小板血漿PRP、脈衝光療法併瞼板腺疏通術等。醫師會依照乾眼症的分類與嚴重度，挑選合適的治療方式。

貼心小提醒

乾眼症相當普遍，約佔成年人口的30%。除了感到眼睛乾澀外，搔癢、發紅、灼熱、畏光、有異物感、容易疲勞、視力模糊等皆是乾眼症常見症狀，對生活與工作造成很大的影響。張芯瑜醫師提醒，若未積極治療，可能會導致角膜表面潰瘍或混濁，嚴重可能因此失明。

如果感到眼睛不適，切勿任意使用眼藥水，建議接受檢查，確認病因，才能對症下藥，改善乾眼症！

本文經授權轉載自【照護線上】〈眼睛乾澀、容易疲勞，先確定乾眼症分類，才能選擇正確治療，眼科醫師圖文解說〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法