晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

照護線上》眼睛乾澀、容易疲勞，先確定乾眼症分類，才能選擇正確治療，眼科醫師圖文解說

乾眼症相當普遍，約佔成年人口的30%。除了感到眼睛乾澀外，搔癢、發紅、灼熱、畏光、有異物感、容易疲勞、視力模糊等皆是乾眼症常見症狀，對生活與工作造成很大的影響。
照護線上

照護線上

2023/10/06 12:10

「唉呦！眼睛好痛！」55歲的李先生到高緯度的國家出差，半夜睡覺時，眼睛突然一陣刺痛，而淚流不止，完全沒有辦法張開眼睛。

回國檢查後，發現角膜有大片破皮，淚水的分泌量非常少，屬於嚴重乾眼症。遠見眼科101旗艦店張芯瑜醫師指出，在治療過程中，點一般人工淚液沒有明顯效果，角膜修復速度非常慢。因為又經歷過視網膜與白內障手術，所以在乾眼症的治療過程中非常辛苦。

「我們在門診使用了很多種方法替他治療，包含沒有防腐劑的人工淚液、淚管栓塞等，他的角膜就像一朵脆弱的小花，慢慢養，也漸漸進步。」張芯瑜醫師說，「現在他的角膜已經完全復原，不需要一整天都帶著眼藥水點藥。讓患者很開心，醫師也非常有成就感。」

乾眼症是相當普遍的問題，常見的症狀包括眼睛痠澀、疼痛、發紅、搔癢、怕風、畏光、有異物感、容易疲倦，甚至視力模糊。有些比較嚴重的病患，會產生眼壓飆高的脹痛感，或偏頭痛的感覺。張芯瑜醫師說，非常嚴重的乾眼症病患，可能合併角膜病變，而在眨眼時會有強烈的刺痛感，相當不舒服，也對生活與工作造成嚴重干擾。

乾眼症的危險因子有很多，50歲以上民眾是乾眼症好發的族群，尤其是在更年期的女性，乾眼症的症狀會因為荷爾蒙變化而加劇。張芯瑜醫師說，某些藥物與乾眼症有關，例如抗憂鬱劑、血壓藥、避孕藥、抗組織胺等，可能會讓淚液分泌下降。罹患有自體免疫疾病的患者，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症等，可能會產生淚腺萎縮的情形，導致乾眼症。

眼瞼有感染，或是蠕型蟎蟲造成眼瞼發炎，也會造成瞼板腺異常。張芯瑜醫師說，如果接受白內障手術、近視雷射手術、老花雷射手術，在術後恢復期也較容易感覺到乾眼症的狀況。

長時間處在偏乾的環境，眼睛亦會乾澀不適。張芯瑜醫師說，長時間使用3C產品，會造成眨眼次數下降，可能降低到每分鐘只剩5下至7下，水分蒸散的速度相當快，而造成眼睛乾澀的情況。

先確定乾眼症分類，才能選擇正確治療

如果經常感到眼睛乾澀、疲勞等乾眼症狀時，可以利用國際評估乾眼症的OSDI量表來自我檢測。張芯瑜醫師說，OSDI量表裡有12道問題，包含眼睛是否對光敏感、有異物感、疼痛不適、視力模糊，是否影響生活、閱讀、駕駛、使用3C用品等。

出現乾眼症的狀況或OSDI量表的分數偏高時，請不要任意使用眼藥水，建議到眼科診所做檢查。張芯瑜醫師說，首先一定要確定乾眼症分類，眼睛表面的淚水又稱為淚膜，淚膜從外而內大致可分為三層，最外側是油脂層，中間是水液層，最內側是黏液層。臨床上可將乾眼症分類，第一種是「缺水型乾眼症」；第二種是「蒸發型乾眼症」，也就是缺油型乾眼症；第三種是「潤澤下降型乾眼症」；如果合併兩種以上的情形，稱為「混合型乾眼症」。

醫師會利用儀器檢測，包括淚膜的破裂時間、淚水分泌的量、以及高階眼瞼板線的檢查，來判斷乾眼症的成因與乾眼症的嚴重程度。

「確定乾眼症的分類後，才能夠對症下藥，選擇合適的治療方式。」張芯瑜醫師說，在台灣現行的醫療架構下，乾眼症的治療可分成兩個層面，第一個是健保項目，第二個是自費項目。健保項目包括人工淚液、人工凝膠、人工淚膏等，若符合條件，可以使用免疫抑制的眼藥水。

自費項目有非常多選擇，包含熱敷眼罩、眼瞼清潔液、不含防腐劑的人工淚液、淚管栓塞、治療型隱形眼鏡等。張芯瑜醫師說，比較高階的項目，包含自體高濃度血小板血漿PRP、脈衝光療法併瞼板腺疏通術等。醫師會依照乾眼症的分類與嚴重度，挑選合適的治療方式。

貼心小提醒

乾眼症相當普遍，約佔成年人口的30%。除了感到眼睛乾澀外，搔癢、發紅、灼熱、畏光、有異物感、容易疲勞、視力模糊等皆是乾眼症常見症狀，對生活與工作造成很大的影響。張芯瑜醫師提醒，若未積極治療，可能會導致角膜表面潰瘍或混濁，嚴重可能因此失明。

如果感到眼睛不適，切勿任意使用眼藥水，建議接受檢查，確認病因，才能對症下藥，改善乾眼症！

本文經授權轉載自【照護線上】〈眼睛乾澀、容易疲勞，先確定乾眼症分類，才能選擇正確治療，眼科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書