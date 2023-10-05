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自由開講》在選舉之外，還有是非、自律、治理

2023/10/05 12:35

◎李文忠

回顧上週二件事：

第一件是臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘上黃國昌YouTube頻道直播，哭訴家人遭到恐嚇威脅，在鏡頭前痛哭流涕。

新聞一出，柯文哲批評：「言論自由應是人民不用擔心因為政治立場不同而被查水表。」民眾黨則加碼：「從什麼時候開始，我們已活在『綠色恐怖』的年代。」侯友宜競辦說：「將提供揭弊受害者義務法律諮詢服務，未來不希望有更多受害者因為監督政府，受到國家機器、綠營側翼出征，如果再這樣下去，台灣言論自由真的已死。」曾銘宗則嗆要杯葛總質詢，不給陳建仁上台。管中閔砲轟：「從網軍攻擊到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」

他們一個個義正辭嚴，聲色俱厲，但沒有做任何查證或靜待真相出爐，既缺乏科學精神，也缺乏法治觀念，十分可笑！

背景為臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘（左）上黃國昌（右）YouTube頻道直播畫面。前排分別為國民黨總統參選人侯友宜（左）、台大前校長管中閔（中）和民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（報社合成/資料照、直播截圖）

經檢警偵辦，鎖定具國民黨黨工背景的許哲賓涉案，還咬出此事原來是林裕紘指使的「自導自演」事件。黃國昌在臉書發文道歉，曾銘宗說督導不周「金拍謝」。二人皆輕描淡寫，但好歹也算道歉了，其他人就假裝不知道或自動跳過了。我比較訝異的是：柯文哲、侯友宜是要選總統的人，經常如此以後如何領導政府?管中閔曾為台大校長領袖士林，怎麼常常做這種斯文掃地的事?我真想知道他們對被傷害的人有沒有一點恥感或愧疚之心?這已經到達可鄙的程度。

第二件是一位謝姓民眾在臉書社團上爆料：「期限內的台農雞蛋敲破後，竟流出綠黑色蛋液。」農業部本於職責調查後，認為應該是不實消息，為防杜有心人士散播假消息混淆視聽，向警局報案後，警局隨即火速將發文者帶回調查，農業部及警局都是基於維護社會大眾的健康，本於行政機關的權責辦事。

侯友宜竟在臉書發文評論說：「民眾只因在網路上分享買到黑綠色雞蛋，立刻遭民進黨政府以一條龍方式，透過政治壓力，動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓國家機器淪為綠營打手，目的就是不讓你說話，更要讓你再也不敢說話。」他警察出身、現任新北市長且身為總統候選人，更應該知道不實假消息會造成社會不必要的恐慌，他及競辦最近老是把所有政府作為都拿來當做政治鬥爭的工具，怎麼選總統就變成這個樣，真讓人搖頭！

提這二件事是要提醒國人，如果我們繼續容忍在野人士這樣搞，我們就是：

1. 縱容在野人士日趨下流，以後也只會做這種不入流的事，吸引這種不入流的人加入。更嚴重地是，讓政壇及新聞界日趨下流。

2. 縱容在野黨不必也不會用心查證、認真研究、嚴格監督政府。

 （前立法委員）

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