健康醫療網》17歲高中生游泳課被譏胸部大 「1治療法」助恢復平胸撫創傷

男性女乳症常見於嬰兒、青少年及老年，因荷爾蒙變化而引發，嬰兒和老年通常不太會在意，最困擾的來自於青少年時期，造成自信心受損、衝擊社交生活等後遺症，其他因疾病或藥物也可能造成男性女乳症。

一名17歲的賴姓男高中生上游泳課時常被同學譏笑他胸部大，還嘲諷他可當女優，他後來都不敢上游泳課，最後轉學了，他媽媽不忍孩子到新的學校再受到心理的打擊，求助於醫院整形外科，經過微創手術，給予平坦的新胸部，現在游泳成了他最愛的休閒運動。

一名17歲的賴姓男高中生上游泳課時常被同學譏笑他胸部大，還嘲諷他可當女優，他後來都不敢上游泳課，最後轉學了，他媽媽不忍孩子到新的學校再受到心理的打擊，求助於醫院整形外科。

男性女乳症 易遭異樣眼光、心理受創

彰化醫院整形外科呂明川醫師表示，這種男性女乳症在臨床上很常見，也就是說，男性卻有像女生一樣的胸部，有些人不在意，但也有人因在意而盡量縮胸走路，造成駝背，還有些個案遭受言語霸凌，心理受創，不願面對人群，這起個案的賴姓高中生就因此而轉學，也不敢再游泳，不敢穿淺色衣服，怕因胸部激凸引起他人異樣眼光。

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荷爾蒙變化誘發 這些族群最常見

呂明川說明，男性女乳症常見於嬰兒、青少年及老年，因荷爾蒙變化而引發，嬰兒和老年通常不太會在意，最困擾的來自於青少年時期，造成自信心受損、衝擊社交生活等後遺症，其他因疾病或藥物也可能造成男性女乳症。

微創手術恢復胸部平坦 傷口小、恢復期短

而透過抽吸及切除乳腺的微創方式，讓胸部變得平坦，術後一週即看到明顯的效果，胸型變得美觀。 呂明川強調，男性女乳症的手術目前已經十分成熟且穩定，而且微創的傷口小、恢復期短，沒有後遺症的問題，當然，如果不做手術，對其生理也不太會有影響，重點在於心理層面，對於出現心理障礙者，確實是可以透過整形重建外形，也藉此重整心理狀態，提升自信心。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 17歲高中生游泳課被譏胸部大 「1治療法」助恢復平胸撫創傷

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