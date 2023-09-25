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蕭茗觀點》解救中國經濟的兩條出路，一條正在關閉，另一條是飲鴆止渴

對於一個用「也許」來支撐自己未來戰略的巨大國家來說，我們真正關心的，應該不是它的強大，而是它衰弱可能帶來的危險。
蕭茗

蕭茗

2023/09/25 14:55

蕭茗

現在能夠拯救中國經濟的看來只有兩條路：一個是重新全面融入國際體系，一個是短暫撐起房地產，使中國經濟不至於崩潰，在爭取來的這幾年時間內，試圖找到中國經濟的出路。但這兩條道路，或者習近平已經放棄，或者本身充滿荊棘。

為什麼重新融入國際體系有可能拯救中國經濟呢？因為在過去40年，真正成就中國經濟騰飛奇蹟的，是融入國際體系。

中國有可能再次融入國際體系嗎？這條路看起來正在關閉。除了中國的勞動力價格上漲以及地緣政治緊張等原因，使得外國公司把供應鏈移出中國以外，習近平的態度也表明，他愈來愈放棄這條路了。（AP）

一直以來，大家認為中國經濟由三個引擎拉動：投資，消費，出口。投資主要是指房地產和政府對基礎建設的投資。我們知道，中國的房地產實際上是一個巨大的泡沫，它雖然在幾十年間製造了中國經濟的表面繁榮，但它終究是一個泡沫，它對構建一個基礎紮實的實體經濟並沒有多大的幫助。而為了拉動GDP，造成嚴重過剩的基礎建設更是如此。所以，這第一個引擎–投資是靠不住的。

第二個引擎是消費。實際上中國人的整體消費能力並不強，而且多年來中共想了多種辦法都無法有效拉動消費。癥結就在於中國的財富分配格局是倒T字形，由極少數富人加上大多數窮人構成。極少數富人的消費拉動不了整個經濟。

所以，真正為中國經濟賺進真金白銀的是第三個引擎–製造業出口。也就是說，中國的「世界工廠」地位是它經濟的真正支柱。另外，中國改革開放以來伴隨著和西方發達國家的緊密聯繫，使中國在科學技術、商業運作模式上都有長足的進步。中國的留學生到外國接受教育，被培養成了高科技人才，他們回國後成為中國科技力量的中堅。外國公司在中國運營，直接把資金、技術和西方先進的管理模式帶到中國來，這是中國科技和商業發展的基礎。 如果中國能夠再次重複這個模式，那麼中國經濟就有可能還有出路。

那麼，中國有可能再次融入國際體系嗎？這條路看起來正在關閉。除了中國的勞動力價格上漲以及地緣政治緊張等原因，使得外國公司把供應鏈移出中國以外，習近平的態度也表明，他愈來愈放棄這條路了。

這週末在印度舉行的G20峰會由國務院總理李強率團參加。習近平的缺席給人的直觀印象是，他並不想和這個世界上最富有、最有影響力的國家領導人斡旋。有分析說他缺席是因為國內政治壓力太大；也有說是因為中國經濟太差，他不希望回答外國領導關於這個爛攤子的問題；還有說，他和東道主印度的關係緊張，所以不去。不管出於哪種原因，如果中國想重新融入國際體系，這可不是一個有效的姿態。事實上，習近平2023年開始到現在為止，只出國訪問三次，都是到訪對中共友好的國家。

11月他是否參加在舊金山舉行的亞太經合組織會議還是未知數，這和他疫情前每年一般出訪10次以上的頻率相差很多。

另外，從上周美國商務部長雷蒙多訪華的結果來看，情況也不甚樂觀。雖然這次會議建立了雙方正常溝通機制，雷蒙多也表示，中美經濟深度融合，美國希望中國的經濟好，因為中國經濟出問題，會嚴重影響到美國。雷蒙多甚至表示，會把芯片禁運的公司清單瘦身，使中國依然能夠購買一些低端芯片。但是，在中國最在意的高端芯片方面，雷蒙多並沒有鬆口。她在接受CNN採訪時說：對中國高端芯片的出口限制，絕不會放鬆。與此同時，拜登總統前一陣發布了總統令，禁止和限制美國在量子計算、高端芯片和一些人工智能系統方面向中國公司投資，這無疑對中國的產業升級將造成不小的影響。

事實上，中共已經意識到，美國已經不可能再像以前那樣，心無芥蒂的，從市場、資金、科技，到管理制度培訓，全面擁抱中國了。而中國經濟現在需要的，正是那種力度的支持。

北京現在對西方最有力的說詞，可能是：如果中國衰弱了，或者中國經濟崩塌了，世界經濟都會受到強烈的衝擊，其中也包括美國和西方。因此，你們不應該讓中國經濟崩塌，你們應該儘量幫助我們。

但是，習近平一邊需要西方幫助，一邊卻用要脅的方式，逼迫西方按照自己的意願行事。例如，中國外事辦主任王毅在今年7月向美國國家安全顧問傑克.沙利文明確表示，中國不希望為中美關係設置護欄，中國也拒絕在中美軍隊高層之間建立正常溝通渠道，這事實上是強迫美國單方面的畫出限制自己的紅線。據《路透社》報導，多名不同國家的駐華使節表示，他們在接觸中國官員和獲取有關中國的其他信息方面，面臨越來越大的困難。澳大利亞駐香港的外交政策分析師瑞安.尼拉姆表示：在習近平的嚴格統治下，官員們和外國勢力打交道時變得更加謹慎。

習近平當然還想找到西方的替代品，這就是他出席金磚國家論壇的主要原因。他在金磚論壇上成功的說服其他成員，讓幾個新成員加入，擴大了這個組織的影響力。但是，無論如何金磚國家聯盟和西方自由世界不可同日而語，換句話，金磚五國，加上一帶一路，取代不了西方自由世界。習近平現在的想法可能是，通過金磚國家聯盟和一帶一路，讓中國內循環的圈子大一些。同時，拉起一個理念和美國對抗的陣營，希望在政治上給共產黨裝一裝門面。 在對西方不抱希望的背景下，從上個星期以來，中國密集出台了房地產刺激政策，包括全國首次購房者的抵押貸款最低首付比例將降至20%，第二次購房者降至30 %。在央行設定了基準貸款最優惠利率的最低溢價後，新的抵押貸款利率也降低了約 40 個百分點。此外，許多城市還取消了各種購房限制。

這些舉措意味著，中共正在出大招，期待把房地產行業刺激起來，使中國經濟在短期內不至於崩潰，用這個時間尋找新的出路。

這些措施確實產生了效果。據華爾街日報報導，到9月6號為止，中國房地產企業的股票大幅度上升。中國恆大集團上漲 27%，世茂集團上漲 25%，雅居樂集團大漲 9.2%，融創中國大漲 68%。恆生內地房地產指數上漲 3.1%，逆市下跌 0.8%。 但即便如此，這麼做也只是飲鴆止渴，頂多能讓中國經濟再挺一兩年，因為中國房地產市場，從長期來看是嚴重過剩的。據中國媒體報導，中國現在蓋的房子夠30億人居住，而中國人口還在下降。

中國政府的這一輪刺激政策中的取消限購，主要是針對中國的有錢人，希望他們再像以前那樣把兜里的錢拿出來投資房地產，買多套住房。有錢人買房不是剛需，他們會緊跟市場風向。在15年前，所有買房的人都認為房價會一直漲上去，雖然理論上這不可能，但是大家看不到可預見的未來中漲停的那一天。因此每個人都往裡投錢，但現在，普遍的認知是，這一輪的房地產復甦是暫時的。因此，現在往房地產投資的，基本上都把它看成一輪短期的投機操作，希望套現之後就趕緊全身而退，這和15年前的情況截然不同。

當這個被吹得更大的泡沫終究要破裂的時候，它的殺傷力會更大。

還有一種情況可以讓中國的房地產行業暫時不崩盤，那就是拖著。之所以可以拖著，是因為中國不是市場經濟，中國的房地產市場不是純商業規律運作的產物。中國各級政府都有龐大的利益在房地產市場裡，每個地方政府也都有自己的銀行。所以，所有地方政府都有動機使用行政手段把銀行和一部分，尤其是國有的房地產企業保住。

也就是雖然這些企業可能已經資不抵債，但它的債由政府用各種各樣的方法替它背了，因此它不倒閉。但是，這只不過把每一個企業的小痛擴散到了整個經濟，當這個痛遍布全身的時候，整個經濟就不運作了，那就是算總帳的時候，東歐和前蘇聯這些社會主義國家都走過這條路。

所以，不管是用取消限購來刺激房地產市場，還是政府用行政手段暫時不讓房地產崩盤，都是一種慢性自殺，習近平走上這條路，說明他已經黔驢技窮。如果還有別的辦法來挽救中國經濟，他一定不會用把房地產泡沫吹得更大的方式來做，這種做法也相當於否定了他前兩屆任期時的政策，那時他是堅決要把房地產泡沫擠壓掉的。他現在走到自己政策的反面，唯一的解釋就是要用時間換空間，在這爭取來的一兩年內，為中國經濟找到出路，其實也就是找到能夠代替房地產和製造業出口的經濟支柱，可是這談何容易。以前的平台經濟，以及習近平鼓勵的電動車行業都不足以撐起中國這個量體的經濟，在西方科技的打擊下，習近平要找到新的經濟增長點，幾乎是不可能的任務。

但是，北京不得不抱有希望，在習近平的心裡，也許埋藏著很多「也許…」。對於一個用「也許」來支撐自己未來戰略的巨大國家來說，我們真正關心的，應該不是它的強大，而是它衰弱可能帶來的危險。

8 月在猶他州的一次籌款會上，美國總統拜登稱中國經濟是一顆 「定時炸彈」。他還說：當壞人遇到困難時，他們就會做壞事。

現在應該開始考慮下一步的事情了。

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