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蕭茗觀點》言辭上的讓步會成為實質上的讓步？

美國愈是自我審查，中共那個所謂被激怒的底線就會越低，與其說中共是真的被激怒，不如說這是中共的策略。相反的，北京擅長在接近紅線，但還沒有跨越紅線的基礎上最大限度的推進己方的戰線。
蕭茗

蕭茗

2023/08/10 13:45

蕭茗

美國國務卿布林肯在幾週前訪問北京時，對台海局勢發表了聲明。布林肯說：「關於台灣，我重申了美國長期以來的『一個中國』政策。這一政策沒有改變，我們不支持台灣獨立，我們仍然反對任何一方對現狀的任何單方面改變。」

修辭的讓步導致認知的改變，最終導致行為的讓步

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）先生對布林肯的這番話有一段評論：「我們不支持台灣獨立 - 這不是美國的傳統政策，而是對北京的讓步，這一聲明將使台灣和美國付出代價。」美國的一個中國政策指出，美國在台灣主權問題上不採取任何立場，無論是獨立、統一還是其他結果。我們堅持認為事情要和平解決，但我們的政策支持根據台灣的自主意志，北京和台北在沒有預設條件下接觸。

韓儒伯先生說，布林肯的聲明就像在一個天平上，美國通過把手指放在有利於中共的一邊來影響最終的結果，從而也剝奪了台灣的自主權。他還說，布林肯的聲明是一個短期的權宜之計，為的是得到一次和北京會面的機會，而這讓美國將來會為此支付更大的帳單。

我認為韓儒伯精準的道出了布林肯這番話的實質，和它將對未來台海局勢的影響。這裡面有一個非常重要的問題，我們需要提出來反覆討論。那就是，美國政府發表看似有利於中共立場、但在技術上並不違反美國長期政策的聲明，是否會使自己陷入可能被北京利用的境地？美國在口頭上的讓步是否有可能會被轉化為行動上的讓步？不僅在台灣問題上，而在其他領域也如此？

布林肯的軟弱姿態，將會被中共拿來在國內外用到極致

很多人認為表面的讓步無傷大雅，因為，美國依然在進行晶片和高科技禁運，這是對中共有力的抑制。但是我認為，這些表面的讓步未必會只停留在表面，這一點，我認為中共知道，美國並不完全知道。從這點上，中共可以說更深諳人性，尤其在如何運用輿論宣傳來達到自己的目的，這方面比美國更精明。

所有這些布林肯做出的軟弱姿態，都會被中共拿來在國內外用到極致。首先，對國內民眾，這就是共產黨教訓美國鬼子的一場重大勝利。機場歡迎布林肯的冷清場面，習近平把布林肯安排在自己的下手位置訓話，這會讓中國民眾升起一種民族自豪感：在黨的帶領下，我們無往不勝，把外強中乾的美帝徹底教訓了一把。美國根本不敢和我們叫板，都那樣羞辱布林肯了，到頭來他不是還得說，我們不尋求推翻中共政權。不支持台灣獨立嗎？這就是美國當著全世界的面認慫了呀！

美國國務卿布林肯在幾週前訪問北京時，對台海局勢發表了聲明。（REUTERS）

中國民眾的這個想法，對維持中共統治的合法性至關重要。中共的基本盤不是中國的富豪階層，而是中國農村和城市低收入階層，那些平常只看中央電視台的民眾。富豪是因為利益和黨在一起，一旦利益消失，他們沒有任何忠誠度，跑得比誰都快。中共的真正基本盤是那些沒能力跑的，只能接受官媒訊息的，打起仗來被送到前線，經濟下滑時承擔實質後果的老百姓。在今天中國經濟疲軟，失業率極高，民生艱難的情況下，中共維持基本盤也開始出現困難，它沒有別的辦法，繼續凝聚民意的唯一手段就是鼓動民族主義。

美國的這個表態，會讓同盟國家感到憂心

對外來說，共產黨同樣需要在自己的小弟面前擺出自己打敗美國的姿態。當布林肯在北京表那些態的時候，亞太地區，非洲，南美，不管是和中共有利益衝突、領土糾紛的國家，還是中共籠絡的盟友，都在密切的注視著這一切。他們未必了解美國在這件事情上的全部思路，他們看到的是非常直觀的現象：美國在示好，甚至在示弱，這不可能不對他們的選邊站產生影響。美國是無法還是不願對抗中國？如果我站在美國一邊，冒犯了北京，如果北京報復，美國會保護我嗎？這些疑問都會升起。對於美國非常堅定的盟友，例如日本，也許布林肯的表態一時還動搖不了他們的想法，但是，對於非洲、東南亞、南美洲的那些騎牆和親共的國家，這些表態在他們天平的某一邊應該是重重的踩了一腳，而這個效果就是中共要的。認知改變是行為改變的第一步，中共就成功的完成了這第一步。

其實，不僅是對旁觀者，對美國自己也是如此。韓儒伯先生在他的文章中還指出了這樣一個事實，這些言辭上的讓步是布希和歐巴馬政府，從2001年到2015年對中國綏靖政策的標誌，它們導致了美國對國家利益的自我審查，並成為中國進一步不良行為的催化劑。

美國畫了紅線來束縛自己的手腳

事實上確實如此，我以前在採訪太平洋艦隊情報總監詹姆斯-法內爾（James Fannel）上校的時候，他告訴我，因為美國政府長期以來對中共的綏靖心態，他們給自己畫了很多紅線。例如，要避免在敏感時候派遣艦隊到敏感地區巡邏。如果總統、副總統、國務卿或國防部長要飛往中國開會，國務院的人就會要求軍方不要在第一島鏈內進行情報蒐集飛行，以免激怒中國，影響談判和接觸。歐巴馬時期情況變得更糟糕，這種心態不僅出現在美國政府的最高層，它一直延伸到最底層的助理國防部長和助理國務卿。因此，20多年來，美國在與中國打交道時束縛了自己的手腳。

當然，我們也看到美國近期頻繁在南中國海和台灣海峽巡弋，但是這種長期的心態並沒有完全改變，布林肯的表態就是一個例子。美國愈是自我審查，中共那個所謂被激怒的底線就會越低，與其說中共是真的被激怒，不如說這是中共的策略。相反的，北京擅長在接近紅線，但還沒有跨越紅線的基礎上最大限度的推進己方的戰線。

自2013年以來，中國一直在南海爭議水域填海造島。2015年，習近平在訪問美國期間對歐巴馬總統說，中國無意將南海島礁用作軍事基地，習近平通過外交渠道向歐巴馬政府重申了這一表態。然而，2017年，一家美國智庫報告稱，中國已在這三個人工島上完成了大部分軍事建設。據一名美軍高級指揮官稱，到2022年3月，軍事化已經完全完成，雷達、反艦和防空導彈、戰鬥機和其他軍事設施都已部署在這些島嶼上。

然而，中國外交部重申了其立場，即部署在這些島嶼上的軍事設施不會威脅到周邊國家，也不會威脅到在南海航行的其他國家的船隻。美國對習近平公開違背對歐巴馬總統的承諾感到震驚。北京的算盤可能是這樣的：中國可以這樣做，因為美國不會因為中國在南海造人工島就與中國開戰。是的，美國會抗議，然後事態會平息下來。中國將得逞，而美國將不得不面對新的現實。

行動是否威脅黨的統治，是中國戰略考量的分際線

但是，一定有人會問一個問題。如果中共真的失控了怎麼辦？難道美國擔心局勢緊張下去，會導致中美之間擦槍走火，就沒有一點道理嗎？當然，管控分歧，不讓它弄到失控狀態，在任何情況下都是對的，但是，我們首先要對對手非常了解，我們必須知道的是，共產黨什麼時候會真的做出瘋狂的舉動，什麼時候是表面上瘋狂，但其實隨時可以改變立場。

答案很簡單。在大多數情況下，只要行動不會威脅到黨的統治，它就會儘可能地去實現自己的目標，在這種情況下，它可能會做出瘋狂的舉動，1989年的天安門大屠殺就是一個很好的例子。鄧小平知道西方不會派軍隊來中國保衛學生，中國人民也沒有力量與軍隊對抗，因此他下令進行大屠殺，他也知道西方有自己的戰略考慮，不會長期維持制裁，歷史證明他是對的。

但是，當一項行動威脅到黨的統治，或者黨根本沒有能力執行時，它就會毫不猶豫地改變路線，習近平突然終止「清零」政策就是一個很好的例子。許多人認為，習近平會將 「清零」政策堅持到底，因為那將是他的政治遺產，但我們錯了。習近平一夜之間就放棄了這一政策，而且沒有做出任何解釋，原因很簡單，因為這一政策難以為繼。

美國應如何應對中共的這種策略和心態呢？首先，永遠不要相信中共達成的任何協議；其次，始終基於「是否會威脅中共統治」這一標準來預測中共的下一步行動；第三，阻止中共侵略的最有效方法不是綏靖，而是取勝的能力和戰鬥的意願。最後，一旦分出了力量高下，沒有必要給中共找下台階，他們自己是下台階的專家。

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