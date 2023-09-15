自由開講》敬覆馬斯克：台灣不是中國的一部分、國家主權沒有談判空間

邱志偉

特斯拉執行長、X公司創辦人馬斯克（Elon Musk）近日在「All-In Podcast」提到，台灣是中國的一部分，更指其地位宛若夏威夷和美國的關係。還指稱台海兵兇戰危，美國在太平洋軍力不如中國云云，且建議台灣應該和中國談發展為特區。馬斯克先生在全球是著名商人，台灣也有許多供應商，更有許多消費者。我們對其商場上的成就沒有意見，但其發表的言論類比不倫，是中國常年散播的錯誤資訊，台灣絕不樂見這樣的資訊持續流傳，因此不得不撰寫此文以做澄清。

在過去百年的時間，日本曾統治台灣外，以及1945至1949年基於《舊金山和約》尚未簽訂，所以台灣地位尚不明確，因此交給中華民國政府代為管理。這些資訊，都可以在蔣介石的相關檔案，以及蔣介石曾撰文給台灣省主席陳誠的書信中看見，已經是公開資訊。縱使是日本和清朝政府簽訂《馬關條約》，也是代表中國早已放棄台灣，之後的新約也從來和中華人民共和國沒半點關聯。作為享譽國際的企業家，應該要有最基本的查證，不能空口說話，或是聽信中國統戰言論。

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馬斯克近日在「All-In Podcast」提到，台灣是中國的一部分，更指其地位宛若夏威夷和美國的關係。（路透、法新社資料照；本報合成）

接著，馬斯克先生還說台灣地位如夏威夷。但是，夏威夷縱使被美國以武力兼併，也必須到1959年透過公投來決定其地位，且是由夏威夷人民來決定。但台灣若想辦理主權公投，總被中國視為台獨公投，不惜以武力沒收。更是多次揚言，若有任何公投案應該把中國十幾億人一起納入投票。我們就先不說，中國連民主投票都不存，根本沒有真正的普選，更過分的是，夏威夷辦理公投時，美國政府有以槍管威脅，只要投票結果不如意就將武力入侵嗎？甚至中國底線是辦理任何投票，都視為是台獨而動武，美國政府可不是這樣面對夏威夷公投案。

另一方面，我們不能忘記的是，全美曾為夏威夷而戰，而當時夏威夷還只是美國的領地，不是獨立州。1941年12月7日日本發動對夏威夷珍珠港的猛烈攻擊，造成2403人陣亡、1,247人受傷，美國馬上對日本宣戰外，同時開啟二戰反攻的序幕，發動歐洲與亞洲兩面作戰，最終取得勝利。日本還未實質侵占夏威夷，美國已經就做出激烈表態，我們可以問的是，若台灣就是夏威夷，那中國怎麼成天對台灣恐嚇威脅，派出軍機、軍艦繞台。中國不但沒有一天是願意尊重台灣的主權地位，更根本不在乎台灣安危，實際的台海危機發動者，不就是馬斯克最念茲在茲的中國市場。

最後，我還想要提醒馬斯克的是，固然目前中國銷售額、中國上海廠為其帶來豐厚收益，但待人處事不能忘記飲水思源。2005年時，當特斯拉草創之初，沒有大廠願意協助，缺乏供應商，是台灣的經濟部牽線下，找到台灣數家業者，願意全心協助製造、生產特斯拉馬達，更為特斯拉需求，獨門製作許多技術，一起為電動車市場打下良好根基。若沒有當初台灣的援手，特斯拉恐怕今日還是紙上的草圖，缺乏關鍵成品、哪來今日輝煌。台灣是飲水思源的國家，台灣人民也是，而我們對自己的國家主權的意志，同樣沒有一絲一毫退壤妥協的空間。

馬斯克可能對台灣政治發展不瞭解，我們對於一國兩制的反對，是超越意識形態，即便是獨裁者蔣經國，到歷任民選總統，都沒有任何一位同意。我們也都很清楚，台灣絕不走香港道路，我們的民主是血淚爭取而來，是一場場抗爭而來，不是憑空掉下的禮物。或許中國現在對特斯拉仍願容忍，但我要提醒馬斯克的是，在專制共產政權做生意，只要一點風吹草動，沒收財產絕對輕而易舉。看看馬雲吧，中國連對國人如此，未來對外商還有多少容忍空間？可不要到時才回頭想起台灣的好！

（立法委員）

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