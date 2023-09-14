自由開講》名不副實的中共惠臺政策

黃芷菱

中共中央國務院日前發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，案內共有六大項二十一條，其中提及將鼓勵臺胞到福建就學、就業、生活、社會參與、完善司法服務及購房置業等，並預劃實施金門居民在廈門享受當地居民同等待遇，且會提供財力支持等。

據筆者觀察，早期中共對臺政策採取文攻武嚇模式，文攻係透過國際外交打壓、經濟貿易制裁、脅迫我邦交國與我斷交等手段；武嚇則為派遣共機、艦擾臺、對臺實施聯合利劍等圍臺軍演及於臺海周邊實施近距離實彈射擊，時日至今，中共不再僅維持純粹的文攻武嚇，惠臺政策的橫空出世，則讓中共對臺不再是單一模式，透過「鐵的紀律、愛的教育」並行方式，加速了我國部份人民對於中國大陸的嚮往，然而嚮往的就業、就學、置產等，其必定存在看不見的危險因素。

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中共各項對臺政策均包含強烈政治意圖，絕非以雙邊利益為優先。（REUTERS）

自惠臺政策延續至今，中共始終以靠近臺海為主的沿岸省份做為發展據點，例如廈門、福建及廣東等，而對臺的首要目標必定是「金馬」，依此次中共中央所發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》中可看到，將實施「金門在廈門享同等待遇」，不難喘測中共正利用該手段進一步拉攏我國人民赴陸，不僅從而獲取人民支持，更可能成為將來中共武統收復臺灣的重點因素。

筆者在此呼籲廣大國人，應當視清中共對臺政策其背後真實目的，畢竟中共各項對臺政策均包含強烈政治意圖，絕非以雙邊利益為優先，望國人應瞭解該地實際情形與發展前景，從而審慎評估赴陸是否得以獲取高成效發展，若盲目跟從注定因中共陰謀而失敗收場。

（研究生）

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