自由廣場》﹙北社評論﹚全民嚴厲檢驗總統候選人的政策

◎ 李川信

距離明年元月十三日總統大選投票不到四個月，這攸關台灣未來生存及人民生活方式的重大抉擇，全國人民應針對各候選人過去言行、人格特質、領導格局和所提政策，用最嚴厲檢驗，以做為投票的準則。

要角逐總統大位的人，柯文哲說：「主權是個屁、兩岸一家親。」；郭台銘說：「民主能當飯吃嗎？」；侯友宜說：「承認九二共識、重啟服貿（開放中國小額投資移民）」。這些都是不正常的言論，甚至是在迎合二○一九年習近平提出的一國兩制台灣方案鋪路，台灣需要正常人領導，才能打造正常國家社會。

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近年來中共對外採取戰狼外交，對台灣文攻武嚇、軍機繞台、政經文教統戰、國際間持續打壓，在野要競選總統的候選人，從不譴責中國，反而倒過來怪罪台灣挑釁，還大言不慚的說，這是「和平」和「戰爭」的選擇。賴清德說：「能自我防衛才能避免戰爭，能守護主權才有真正的和平，這是自由民主與獨裁專制的抉擇」。

賴清德提出「保衞台海和平的四大支柱」，他承接蔡英文總統的四大堅持—堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。賴清德指出，強化台灣國防的威懾力、提升經濟安全鞏固國家安全、與全球民主國家建立夥伴關係、穩定有原則的兩岸領導力，這不卑不亢的態度才是真正和平基礎。

最近候選人紛紛提出政見，如侯友宜贊成核一、核二、核三延役及重啟核四的能源政策，柯文哲支持八大醫療政策，比較之下，賴清德推出的「國家希望工程」較具跨領域、多面向、整體國家視野。國家希望工程以民主和平、創新繁榮、公義永續三大政策為主軸，創造人民希望，打造國家未來。賴清德從政三十多年來，從民意代表到行政首長，從地方到中央執政的淬煉，培育堅實的工作團隊為施政後盾，擘畫出國家希望工程，建構未來的施政藍圖。

面對中國節節進逼，明年初台灣要選的不只是總統，更重要的是選擇一種生活方式及價值。我們要選出一位真正能守護台灣主權，堅持與世界民主國家同盟，能團結台灣的總統，期待全體國人用最嚴格的方式來檢驗每位候選人，你的一票決定台灣未來一百年。

（作者為台灣北社顧問，台灣社社長）

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