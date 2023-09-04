自由開講》中共「畫界為己」行徑極其野蠻！

◎胡尼克

中共自然資源部日前發布最新「2023年版標準地圖」，將臺灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區都納入中國大陸疆域，中共自然資源部地理訊息管理司司長李永春認為，地圖是國家版圖最常見的也最直觀的表現方式，正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵；對此，引起印度、馬來西亞等周邊國家陸強烈抗議，菲律賓、馬來西亞及印度外交部都一致表示「反對」中共所發布之新地圖，並稱中共行為沒有國際法依據。

中國政府新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽慶地區納入中國疆域中，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼和菲律賓抗議。（圖片來源：中國大陸自然資源部）

據路透社報導，中共的新版地圖與中國2009年向聯合國提交的一個南中國海主權範圍稍窄的九段線的版本不同，最新的版本地理範圍更寬，使用十段線，將民主自治的臺灣也包括進去；對此，中共外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問及對菲律賓、印度及馬來西亞等一些國家抗議新版地圖的報導作出回應，中共希望有關方面「客觀理性」看待2023年版國家標準地圖，這是中共依法行使主權的例行性做法，希望不要過度解讀。

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由此可見，包含近年有關中共海警船在南海與他國艦艇對質、亂射雷射光以及阻礙對方補給的事件屢見不鮮，中共與馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊等國，針對南海主權聲索一直也都有摩擦，其聲稱擁有幾乎整個南海主權的行徑，更是讓鄰國難以接受，像是中共於日前發布的「2023年版標準地圖」，就包含南海爭議部分，與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的專屬經濟海域（EEZ）重疊，中共這樣「畫界為己」的行徑極其野蠻，根本毫無尊重鄰國政府與人民，呼籲國際社會共同抵制中共惡行。

（國家安全研究生）

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