自由開講》艱辛求子路，需要政府更多支持

張嘉郡

台灣將於2025年邁入超高齡社會，人口持續負成長，成為全球生育率最低的國家，少子化已升格為國安問題，縱然年輕人選擇不生育有來自現實生活各種面向的難題，但對於想生兒育女的國人來說，生育同樣也是難題。

不僅只台灣，先進國家同樣也面臨人口負成長的窘境。長期的低生育率，將徹底翻轉國家人口年齡結構，長此以往，整個社會都將面臨因高齡醫療與照護支出造成的崩解危機。因此，政府除了以政策介入，鼓勵適齡婦女生育外，同時也要給予不孕夫妻在醫療與補助上的支援，雙管齊下，才是解決問題之道。政府所祭出的各種鼓勵生育政策幾乎年年推陳出新，在不孕症的醫療補助與支持上不外乎試管嬰兒與凍卵補助，台灣及其他國家又是如何規定的？

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國內不孕症治療（試管嬰兒）的補助方案中，低收入戶及中低收入戶每次最高補助15萬元，自110年起又擴大適用範圍，不孕夫妻一方只要具我國國籍，且妻齡未滿45歲者，首次申請最高補助10萬元。

政府除了以政策介入，鼓勵適齡婦女生育外，同時也要給予不孕夫妻在醫療與補助上的支援，雙管齊下，才是解決問題之道。（本報資料照）

在日本，當夫妻一方或雙方有不孕症，在治療上會由政府額外發給補助金，每年最多兩次，一次為15萬日幣。值得一提的是，日本是目前單一胚胎植入比例最高的國家，超過八成。同樣面臨人口老化危機的南韓，是全球最早（2017年）將試管嬰兒療程納入健保的國家。在醫療補助政策上，包括體外受精與人工受精。只要妻齡在15至44歲間，體外受精最多補助4次，前三次最多補助180萬韓圜（折合台幣約4萬3千元），第4次最多補助100萬（折合台幣約2萬4千元），人工受精則最多補助3次，每次50萬韓圜（折合台幣約1萬2千元）。

提到人工生殖政策，就不得不提以色列這個國家。以色列是目前全球人工生殖比率最高的國家，與日韓及我國不同的是，以色列接受單親女性人工生殖第一與第二胎，18-54歲的女性都能接受卵子捐贈進行人工生殖，再加上以色列的國情與文化、高度的社福政策，以色列人樂於生育孩子，每位婦女平均胎數都在3胎以上。

人工生殖雖然解決部分不孕症的問題，但回歸現實，年齡是生育的最重要因素，我們不得不承認高齡求孕是艱難的挑戰。若說不孕症的醫療補助是治療，「凍卵」或許可說是預防，因此對於「預防」的補助同樣重要。事實上，許多夫妻並不是沒有生育的意願，而是等到因緣俱足時，往往已是時不我予。由於醫學的進步，女性在35歲以前預存15顆卵子的累積活產率已高達8成。目前國內的規定是已婚夫妻若因為醫療行為（例如罹患癌症）進行化療，有凍卵需求者，以及符合補助方案的不孕夫妻條件，皆可申請凍卵補助。首次申請者補助金額最高上限為3萬元，再次申請者上限為2萬元。若是單身凍卵者則完全不補助，不過，今年起有部分縣市開始補助單身女性凍卵。而以色列政府不但補助30歲到41歲之間的婦女可以保存20顆凍卵，還補助進行4次取卵，54歲之前都可以解凍使用。

有關生育率的討論，不管是醫界還是社會學界都有縝密多元的論述，但目前的解決方式仍是祭出各種金錢為主的福利政策做為誘因，至於成效或許短時間內並不易呈現，需要時間來驗證；但對於一心求子卻屢遭挫折的不孕症夫妻、以及希望等到未來生活主客條件容許下再生育子女的女性，政府在政策上能做的，看來還有很大的空間。

（青埔教育基金會董事長）

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