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自由廣場》護士荒如同少子化為國安問題

2023/08/17 05:30

◎ 邱慧洳

大學考試入學分發委員會公布今年大學整體錄取率為九十六．一四％，各大學招生總缺額為六千四百六十四名，少子化所導致之問題，將一一浮現，除了日後將有大學因招生不足而紛紛退場外，長遠觀之，更有因人口結構失衡而導致勞動市場之勞動力驟減、青壯年扶養老人之負擔日趨沉重、稅收與勞健保財務遭衝擊等問題，少子化被視為國安問題，並不為過。

護士荒所導致之問題，不下於少子化，從量論之，護理勞動力嚴重不足，導致醫院關床而無法營運，最大受害者不是醫院經營者，而是有照護需求之病人。從質論之，護士荒導致護病比居高不下，護理人員過勞，照護品質可想而知必遭連累，醫療體系之量與質，因護士荒而崩壞，病人求醫無門，醫療崩壞，其爆炸力不亞於對岸飛過來的炸彈，這樣的國安問題，政府應正視之。

截至一一二年八月，領有護理師證書者多達卅一萬八千兩百八十二人，但實際執業者僅有十八萬六千四百五十八人，執業登記率僅有五十八．六％，此等數據，連小學生都看的出來台灣不缺護理人員，缺的是「投入職場的護理人員」。「護理職場過勞」是護理人員不願投入職場之主因，政府拿出的解方則是今年起，將護理師國家考試由一年舉辦兩次，增加為三次，試圖藉由增加護理人員人數來解決護士荒的問題，然而，笨蛋！問題不在「領有護理師證書的護理人員不足」，而在「投入職場的護理人員不足」，沒有解決護理職場過勞的問題，一年就算舉辦十次護理師國家考試，也於事無補，期待政府能對症下藥，否則再多解方，也是無解，而護理人員對政府的種種努力，也是無感。

（作者是國立台北護理健康大學教授，具護理師、律師資格）

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