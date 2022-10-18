自由開講》強化周產期照護網絡計畫 籲加強高危險妊娠轉診

徐明洸



少子化是近年來臺灣社會面臨的嚴峻挑戰，臺灣的總生育率低，新生兒死亡率與鄰近的日韓相比，有偏高的情形。台灣各地主要的生產醫療院所層級分布差異大，具備高危險妊娠孕產婦及新生兒照護能力的醫院也分布不均，因此，落實高危險妊娠的轉介、完備高危妊娠所需的緊急醫療照護、降低新生兒可預防之死亡，刻不容緩。

為完備周產期醫療照護系統，衛福部醫事司於110年開始執行「周產期照護網絡計畫」，由重點醫院統籌規劃轄區內周產期網絡運作情形，建立新生兒外接團隊，強化高危險妊娠轉診與處置能力及新生兒加護照護，目前全台有八家醫院參與此計畫；而其中三家醫院辦理開放醫院模式，讓基層診所和各級醫院可以互相合作，使產婦可以獲得連續且完善的醫療照護。

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落實分級醫療各級醫院與診所分工，孕婦可以就近於鄰近的診所進行產檢，生產時則可至醫院，利用該院的相關醫療設備進行生產。周產期照護網絡計畫也提供了24小時的立即性轉診，以及網絡醫院內緊急輸血之服務，藉此提升孕產婦及新生兒照護品質與量能。婦產科醫學會也會每三個月針對生產事故舉行會議，檢討診所端是否有較為嚴重症狀的未轉診案例。

落實分級醫療各級醫院與診所分工，孕婦可以就近於鄰近的診所進行產檢，生產時則可至醫院，利用該院的相關醫療設備進行生產。（https://www.freepik.com/）

若孕婦若在診所產檢時，檢查出一些較高風險的情況，或本身有高血壓、糖尿病、紅斑性狼瘡等疾病，診所便會直接為孕婦轉介至醫院端，由醫院端診療後，再請孕婦回到診所就近看診。如此一來，孕婦可以獲得較周詳的治療，降低生產風險，診所端也能和醫院端交流技術，保持良好的合作關係。

周產期照護網絡計畫對孕產婦提供了不少幫助，筆者建議政府可以讓此計畫延續執行不中斷、倘若因計畫案年度經費尚未核定，而使醫院在連續聘任同一位個管師上有困難或缺乏經費執行計畫，則稍嫌可惜。也期望政府可以透過增加對產婦的產檢津貼的補貼，提高產婦對於產檢的意願，並期許增強偏鄉的照護服務網及更多診所可以參與此計畫，讓交通較為不便的孕產婦可以得到妥善的醫療照護。

（台大醫院雲林分院副院長兼婦幼醫學中心）

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