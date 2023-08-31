自由開講》建立宗教正信從教育做起

劉韋廷

本月初媒體報導新北市樹林區某間宮廟發生毆人致死，亦即信徒做錯事需要接受懲罰，拿木棍毆打，甚至像是說謊也必須繳交「罰金」，讓人匪夷所思；更何況這起事件是丈夫聽從宮主指示，一同加入毆打妻子，牽扯出宮主與受害者的借貸關係，利用信徒對神明虔誠奉獻，變成傷人取財的社會案件。然而，這並非受害者第一次被打，可是卻從來沒有向外求援過，對於懲罰自己全然接受。

其次，兩年前疫情期間，高雄某宮廟提供符水供信眾服用，號稱可以增加抵抗力，結果卻讓信眾出現瘋癲等中毒症狀，經醫院查驗才發現符水有「大花曼陀羅」成分，這是有毒性植物，卻拿來當作抗疫聖方。高雄市衛生局介入調查，如果廟方宣稱有療效，將觸犯《醫師法》，最高可處一百五十萬元。

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宗教勸人為善，神明不可能教人為惡，甚至用暴力解決問題；又或者聽信來路不明偏方，當作宗教醫療方式。（本報資料照）

筆者認為上述信仰行為，偏離公序良俗，一般人知道宗教勸人為善，神明不可能教人為惡，甚至用暴力解決問題；又或者聽信來路不明偏方，當作宗教醫療方式。建議如果有金錢糾紛建議依循法律管道，透過私刑或宗教信仰可能會增加更多不必要的麻煩；關乎身體健康，仍須透過正當醫療院所，諮詢專業醫師，才能確保生命財產安全。西方俗諺：「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝。」就是說明這樣的道理，人間與超自然界不必要牽扯在一起。

有鑑於國內宗教事件頻傳，內政部建置「全國宗教資訊網」提供民眾使用查詢，其中「宗教團體」可用名稱、宗教別、行政區、神祇等搜尋合法登記的寺廟或教堂，乃至基金會，減少民眾接觸宗教團體時誤入陷阱。除此之外，內政部早在2013年開始執行「臺灣宗教文化創意沃土計畫」並且與宗教研究人員合作，像是「宗教知識家」詞條資料庫，有別於維基百科內容，該詞條皆是聘請專家學者撰寫，經過嚴格審查，才能公告上網。當民眾遇到不清楚的宗教教義或相關團體，不妨點選內政部精心規劃的網站，建立正知正信的觀念。

根據美國在台協會（AIT）在今年六月發佈「2022年國際宗教自由報告：台灣部分」，當中說明台灣有高達八成的人口信仰不同宗教，甚至是七十萬餘的外籍勞工朋友，絕大多數也有信仰，包含佛教、伊斯蘭教以及天主教。如此龐大信仰人數卻遲遲等不到中央主管機關成立宗教司，乃至於《宗教基本法》的通過，藉以規範宗教團體，保障人民財產安全，確保信仰自由不受侵害。行政院在2022年通過內政部等5部1會的組改草案，亦研議宗教司成立的迫切性，筆者呼籲政府用農業部、環境部的推動速度，儘速通過宗教主管機關與法條，讓百姓面對日益增多的宗教團體，能夠有尋求幫助的管道，減少宗教詐騙的發生。

（大學兼任助理教授）

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