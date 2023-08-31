自由開講》不要被騙了！吸大麻並沒有比吸菸更安全！

張文昌

2021年針對5000多名平均50歲成人的研究調查結果，近日被發表在《JAMA Network Open》雜誌上，其中超過44%的受訪者認為吸大麻在一定程度上較安全，而認為吸食香菸較安全的人為 25.5%。

醫學研究發現，只吸食大麻者血液和尿液中幾種與煙霧相關的毒素含量明顯高於不吸菸者。這些毒素與貧血、肝臟和神經損傷、癌症和其他健康問題有關。另一項研究則發現，青少年吸食大麻後出現胸部「哮喘」的可能性大約是吸食菸草或電子煙的兩倍。事實上，經常吸食大麻會導致更多的負面呼吸道症狀。

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經常吸食大麻與慢性支氣管炎、喉嚨和支氣管炎症有關，而且大麻使用者往往會吸得更深，使煙霧在肺部停留的時間更長，根據美國肺臟協會的說法，這會導致每次呼吸接觸更多的焦油。

經常吸食大麻與慢性支氣管炎、喉嚨和支氣管炎症有關，而且大麻使用者往往會吸得更深，使煙霧在肺部停留的時間更長。（REUTERS）

「當你燃燒某些東西時，無論是菸草還是大麻，都會產生對健康有害的有毒化合物、致癌物質和顆粒物，問題在於燃燒，因此認為大麻是『自然』燃燒和吸入就沒有問題的想法是錯誤的。」

推動大麻合法化的倡議者往往使用各種話術來引導社會大眾產生錯誤認知，例如將大麻植物稱為「醫療用大麻」或「藥用大麻」（Medical marijuana），誘導一般社會大眾認為「既然大麻具有療效，就應該開放合法使用」；實際上，具有療效的是「大麻素製劑」，就是以特定大麻素為原料藥經加工調製後，製成一定劑型及劑量的藥品，而非包含具中樞神經迷幻作用的THC（四氫大麻酚）等多項大麻素的「藥用大麻」（Medical marijuana）。

我國衛福部食藥署早已公告，對兩種小兒頑固型癲癇罕病患者具療效的CBD（大麻二酚）大麻素製劑，只要經專業醫師診斷，即可由區域醫院以上依法申請專案進口。

「開放醫療用大麻合法化」的訴求，充其量只是企圖混淆、誤導台灣民眾認知，為開放吸食大麻鋪路的幌子。試問，若菸草數千種成分當中有某一種成分被證實具療效，是否要將菸草稱做「藥用菸草」，進而要求政府應該將菸草除罪化、鼓勵大家吸食？

過去幾年來，很多菸草公司都已經進軍和投資了大麻行業，如去年英美菸草公司大量收購德國大麻公司股份，其真正目的就是藉由讓人非常容易上癮的成分（菸草：尼古丁，大麻：THC四氫大麻酚）持續銷售明顯有害人民健康的商品，菸商因此獲得龐大的商業利益。另一方面，菸草公司也動用大量資金遊說政治人物，就是因為有利可圖，去年德國新總理上任後積極主張開放大麻合法化，近日德國內閣罔顧民眾反對意見，正式批准大麻合法化草案送國會審議。

我們務必睜大眼睛、看清事實，千萬不要讓台灣走向這條不歸路。

（台灣共善促進協會秘書長、國教行動聯盟常務理事）

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