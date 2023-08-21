健康醫療網》中年男熬夜、應酬「小弟弟叫不起來」 震波療法助重拾性福

相較於傳統藥物僅服用時有效，震波治療在療程結束之後仍可維持至少半年以上，有一半以上患者自述不需使用藥物也可行房。

張先生58歲，因工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒，近半年來勃起硬度逐漸下降，到最後甚至小弟弟叫不起來，無法完成性行為，想說年紀輕輕怎麼就這個樣子，自行服用朋友給的威而鋼也不見起效。嚇得到醫院就醫，尋求泌尿科醫師專業協助。

藥物治療勃起障礙 有吃才有效

臺北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮表示，勃起功能障礙的治療首先都會想到威而鋼、犀利士及樂威壯等，作用迅速且安全性高，約有6至8成患者可獲滿意改善，缺點是吃了才有效果，沒吃就沒效；部分病人選擇使用真空吸引器、陰莖海綿體藥物注射或是外科手術治療。

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然而仍然有許多患者，平常也沒時間規律運動，沒有戒除菸酒，吃了威而鋼還是無法很堅挺，治標不治本，威而鋼藥物都不行，醫師也束手無策。

然而仍然有許多患者，平常也沒時間規律運動，沒有戒除菸酒，吃了威而鋼還是無法很堅挺，治標不治本，威而鋼藥物都不行，醫師也束手無策。（https://www.freepik.com/）

低能量體外震波療法 非侵入性、無傷口

黃建榮指出，該院近期引進最新經美國泌尿科醫學會證實有效的低能量體外震波療法來治療勃起功能障礙（高能量震波則用於體外震波治療腎結石）。低能量震波治療是利用低能量震波施打於患部來進行治療，為一種非侵入性的治療方式，低能量震波可震盪陰莖血流、軟化動脈硬化，讓陰莖新生血管，打通血路、改善陰莖血液流動，在施打時會有些許刺痛感，不過治療是非侵入性的關係，不會造成任何傷口，通常一次療程約15-30分鐘不等，根據患者身體狀況不同，調整施打的能量和次數。

震波治療需一個月見效 凝血功能異常不適用

低能量體外震波與傳統口服藥物服用後可立即出現效果不同，須接受一定次數的震波治療後一段時間，待陰莖海綿體產生足夠的新血管增生，效果才會逐漸出現，一般需要一個月，且改善情況依病患嚴重程度而異。目前體外震波針對勃起功能障礙一次療程至少接受每周一次共6次的ESWT，每次療程約20~30分鐘。

大部分勃起功能障礙的病患在治療6至8次後會有明顯改善，醫師會視個人病情增加治療次數。相較於傳統藥物僅服用時有效，震波治療在療程結束之後仍可維持至少半年以上，有一半以上患者自述不需使用藥物也可行房。低能量震波治療適用範圍廣泛，幾乎沒有什麼副作用，多數患者滿意度高、但是有凝血功能問題/正在服用抗凝血藥物、醫師較不建議此治療方式。

改善生活習慣 降低壓力與另一半溝通

黃建榮說，性功能障礙與生活與經濟的壓力、焦慮、憂鬱或夫妻之間感情不睦等心理因素都有關係，不好的生活習慣要調整，也要有樂觀心情面對生活壓力，敞開心扉，與妻子和家人多溝通，舒緩緊張壓力，才能有「性」福人生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 中年男熬夜、應酬「小弟弟叫不起來」 震波療法助重拾性福

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