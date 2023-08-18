自由開講》寫於「還路於民」遊行前夕

王英明

2021年車禍死亡人數為2990人，死亡率為百萬分之124，是國外的五倍。鑑於台灣在國際上有「行人地獄」之稱，「行人零死亡推動聯盟」將在週日8月20日下午號召民眾上凱道遊行，要求政府「還路於民」。

「行人零死亡」理論，來自瑞典政府在1997年通過的「交通零死亡願景」（Nollvision）。其基本觀念在於：行人應被視為運輸的主體（道路主要是給人走的、不是給車走的）、駕駛人是造成所有事故的原因（千錯萬錯都是司機的錯，所以要嚴格訓練駕駛人）。先進國家認為，在穿越道上，只要行人發出要過馬路的訊號，車輛就必須停下來，讓行人通過，這不是「禮讓」，而是行人道上，行人有高於各種車輛的路權。車輛不顧行人、搶快通過行人穿越道的行為，是交通重罪，可以吊銷駕照。

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台灣在國際上有「行人地獄」之稱，「行人零死亡推動聯盟」將在8月20日下午號召民眾上凱道遊行，要求政府「還路於民」。（本報資料照）

晚近廿年，世界各國已開始強調，道路建設應「以人為本」，如日本、澳洲、歐美加，都認為「道路規劃改善」比「執法」更重要。因為再怎麼執法、還是有人違規，在台灣更是大家（無論駕駛人或行人）都普遍不守法。

先進國家認為，駕駛人開車上街，就必須有塞車的心理準備。過去「以車為本」，是讓車速越來越快、交通越來越順暢、更方便，但卻造成更多人的死亡。

近年台灣交通學者也漸認為，民間對交通安全環境如形成共識，將有助於政府持續推動改革，除了執法，最重要的就是要即刻檢討道路設計。例如將人行道從路口退縮、加設路人保護島、縮短人行道長度，並設法減少行車面積或車道、在路口盡量設「阻礙性圓環」（而非紅綠燈），使車子在路口被逼減速；目的是讓行車更塞，使開車的人盡量放棄開車行為。簡言之，過去認為交通阻塞令人詬病、是政府無能。但現在則認為「交通必須阻塞，才可以阻止更多的車子上街」，這實在是非常令人耳目一新的想法，值得大眾思考：究竟我們要不要為少數人節省幾分鐘，而讓路人喪失生命。

個人認為，其實台灣的路口基本問題在於「政府不想執法」、「民間不願守法」。交通建設的改善工程很重要，不過，大家明顯可以看到，近兩月大馬路紅綠燈口交通明顯的改善，已證實不需要什麼路口更新設計工程，只要任何司機、駕駛人「被迫」守法，在所有行人路口、停止線（不管有無紅綠燈）都暫停，等待安全才移動，人行地獄就會改善ㄧ半以上。

「行人零死亡推動聯盟」應該提出一個觀念就是：「行人」、「駕駛人」不是兩個對立的個體，兩邊是「同一國」的。很多行人一生不曾開車，但任何駕駛人不可能永遠坐在駕駛盤的後面，他隨時都會變成在路上走的人，而必須受到法律的保護。所以「還路於民」，廣義上是「還路於所有人類」，並不是只還給「現在正在走路的人」。還路於民，是要思考利用汽車、機車之餘，如何重新拿回我們人類本來的尊嚴。

最後，建議「行人零死亡推動聯盟」應繼續督促一向怠惰的各地方政府，把取締「在路口（尤其在沒有燈號者）不暫停的駕駛人」，為改善行人地獄的第一要務。並要求所有駕訓班，必須加強學員的「路口停止線暫停」的訓練。監理處考駕照時，應把考照者在路口不暫停，列為重大扣分依據。筆者誠懇希望，在10年內台灣路口交通狀況，可以比照先進國家。

（台北市民）

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