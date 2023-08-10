自由開講》談重啟核電廠是「政治空話」

陳逸南

依《自由時報》8月10日A3版〈公布能源政策四階段 侯：2050淨零台灣」〉報導指出，核一二三延役，重啟安全核四，侯友宜保證，未來在他擔任總統的第一個任期內，核一、核二、核三廠就會經高標準檢修後重新運轉；至於核四廠，將會讓國內外的能源專家共同參與，並成立核四安全審查委員會，就現有機組進行全面檢查，一定會在安全無虞的情況下重啟。

侯友宜保證，未來在他擔任總統的第一個任期內，核一、核二、核三廠就會經高標準檢修後重新運轉。核四廠則會在安全無虞的情況下重啟。（本報資料照）

查日本伊原實先生在2012年出版《石油之後，主導人類未來100年命運的新能源霸主頁岩氣》（中譯本2013年8月18日出版）第128、129頁指出，今後會因為人口減少等社會結構改變、高效率機械與車輛的開發而逐漸減少電力內需。以下所列事項，可供作檢討內需漸減的原則。包括，提高核能安全性以及活用核能發電之餘，降低對核能的依賴程度。同時提高再生能源的比例，以節能的觀點徹底改革能源的需求結構，並且加速化石燃料的潔淨化、效率化。且提到在廢棄核電廠旁建設大型天然氣複循環電廠。 前述日本能源專家的觀點，使用天然氣火力發電替代核能發電，是解決能源問題的可行方式之一，並沒有強調重啟核電廠，因為核廢料，尤其是使用過燃料棒（高階核廢料）的處理及最終處置，在日本仍是一項難以克服的問題。

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目前，台灣核一、核二（已停役）電廠的高階核廢料仍在場內冷卻池貯放，未能移到他處進行「中間貯存」，核電廠如何重啟（重新運轉）嗎？因此重啟核一、核二電廠，是「政治空話」。

另查日本菊地洋一先生2011年5月發表〈台灣，你好嗎—一位原子爐設計師的深切反省〉專文，在開頭記載，2003年菊地洋一先生曾訪台，當時給台電核四工地評分了難堪的「三分」；2006再次造訪核四廠工地，亦拜會了中研院李遠哲院長與時任台北縣副縣長、現公共工程委員會主委李鴻源，努力想把核安觀念傳進台灣。

以前侯友宜市長曾經說過沒有核安就沒有核電。在核四工程「層層發包」、監工不嚴格、品質如此低劣等，目前「封存」風險低，如果「重啟核四」不幸發生核子事故，怎麼善後，大量災民的疏散、安置是大問題，所謂「核四安全審查委員會」的成員，不能負責，也解決不了問題，這是可以預知的事，重啟核四也是「政治空話」。

（仲裁人）

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