自由開講》日本麻生前首相訪台的戰略清晰：台日共同抗敵意志明確，區域和平才能長存

邱志偉

日本前首相、現任日本自民黨副總裁麻生太郎訪台，參加多場公開演講時，罕見提到日本將與台灣並肩合作的承諾，更舉知名漫畫主角「魯夫」為例，強調絕不放棄盟友。這是日本自1972年與我國斷交以來，自民黨最高層級訪台的幹部，在內造政黨為主的國家，麻生的談話十足反映當前日本執政黨的氛圍。這更是給台日關係最重要的承諾，值得台灣各界高度關注，也盼台日關係能繼續向前。

過去很長一段時間，日本對於台海多採取「戰略模糊」的立場，其態度甚至較美國更為曖昧。當然，這有很大一部分來自於，日本受戰後憲法所制，日本本身對於對外的區域安全角色，向來就十分被動。一言以蔽之，日本的角色就是由美國定義，因為美國有龐大的駐日美軍，並且美日安保協定存在，已基本上定義了日本防禦權限。但隨著中國威脅升高，美日對於區域安全的定義也有轉變，例如今年在華府舉行的「美日2+2會談」，不只重申對台海和平的關切，並且將《美日安保條約》第五條的範圍上升至太空，一旦日本衛星遭受威脅，同樣可以援引此條文作為反擊。

請繼續往下閱讀...

麻生太郎演講時舉知名漫畫主角「魯夫」為例，強調絕不放棄盟友。麻生是日本自1972年與我國斷交以來，自民黨最高層級訪台的幹部。（總統府提供）

同時，如麻生太郎來台演講所言，日本已經完成了新版安保三文件，對於區域態度有很大轉變，特別是針對中國、俄羅斯、北韓等區域威脅，日本願意增加更多主動性來應對，以增加自身的實力來對抗威脅。上個月日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）也才在日本舉辦兵推，就是針對美日台若面對台海危機，台日該如何溝通，結論是台日安保對話機制不足，這也是新版安保三文件最需要補足之處。

特別是上個月的兵推中，所凸顯的一項危機是，日本民間恐怕對於台日安全的戰鬥連結意識不足，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂來台演講時，也特別對此示警。

如今，前日本首相麻生太郎來台演講，以福克蘭戰爭為例，提醒台日的戰鬥準備，已是當前最為明確的承諾，是戰略清晰的象徵。其實，不只是福克蘭戰爭，世界上有多場戰役都是基於誤判對方抗敵意願，而製造了更大衝突。例如1950年的韓戰，或是我國著名的八二三炮戰，前者是基於美國並不把朝鮮半島列入美國的安全防衛圈，結果引來北韓的大舉南下入侵。同樣的，因為美國不願意將中美共同防禦條約中，除了台灣以外，中國沿海島嶼是否在防禦範圍內，引發毛澤東考慮嘗試一下條約的真實性，因而發動對金門的砲擊。還好這二場戰爭，皆在韓國與我國國人堅強的抗敵意志下，與盟友美國的間接與直接支持，最終未能讓敵方越雷一步。

因此，我要相當肯定麻生前首相在台灣的戰略清晰發言，這是讓中國相信，只要台灣有堅定的抗敵意志，美日陣線都是重要的後盾，中國切勿錯判情勢，否則是與三個國家為敵。這也是嚇阻理論中相當重要的觀念，只要敵人評估戰爭代價不划算，反而能確保和平。

最後，我也想分享一個值得肯定的現象，那就是麻生前首相此次來台，藍綠政治人物都高度重視。侯友宜、郭台銘也先後在日本及台灣與其會面，賴清德副總統這次也在台灣與其見面。過去總統大選前，還未遇見有日本重量級政界代表來訪總統候選人，如今此例已開，盼是代表台日都高度重視彼此的關係，且是台灣不分黨派的共識。

只要台日關係愈趨穩定，台日的合作更為堅定，抗敵意志清晰。當「台灣有事、就是日本有事」的觀念深植人心，讓中國不敢輕舉妄動，台海和平也將能長存！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法