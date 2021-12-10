自由開講》日本新政府在美中交惡之際 能左右逢源嗎？

王輝生

一向挺台不遺餘力的前日本首相安倍晉三，在台北一場智庫的視訊論壇中，以「新時代的日台關係」為題宣稱：「台灣有事等同於日本有事，也可以說是日美同盟有事」，刻意揭曉長久以來橫亙在台日美之間的戰略模糊謎題。不但清晰地警告中共領導人不要誤判情勢，而且也暗示他對岸田新政府的傾中意圖及想在美中之間左右逢源的憂心，深恐歷史重演。因為一九六0年自民黨「宏池會」創會會長池田勇人榮任首相後，立刻改弦易轍、揚棄安倍外公岸信介前首相的反共親台政策，打破冷戰時期的日中僵局，為往後的日中建交及該會與中國的傳統情誼，奠下根基。如今「宏池會」岸田文雄會長榮任首相，上任後馬上拔擢黨內親中的指標人物林芳正為外相，師承池田「輕武裝、重經濟」的政經分離政策，傾中意圖不言而喻。見微知著的安倍，其令祖父岸信介的殷鑒不遠，風水一甲子一輪迴，耿耿於懷的安倍不想重蹈其外公的覆轍，「為之於未有、治之於未亂」只有未雨綢繆才能防微杜漸。

明年七月，日本將有參議院的國會大選，在龐大的嫌中親台民意監督下，任何政治人物即使親中也都隱而不現，岸田新政府的對中態度更是動見觀瞻、舉世矚目。在明年大選之前不可能有大張旗鼓的傾中動作，但在水面下的暗潮伏流，肯定川流不息。明年大選過後，在沒有民意的壓力下，九月廿九日是日中建交五十周年記念日，將是實踐習近平「重溫初心」的良辰吉時，因為這句話是習近平在岸田首相剛上任時，專程致電的殷殷賀辭。

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明年七月，日本將有參議院的國會大選，在龐大的嫌中親台民意監督下，任何政治人物即使親中也都隱而不現，岸田新政府的對中態度更是動見觀瞻、舉世矚目。（路透社）

岸田新政府新氣象，為了煥然一新，急於揮別安倍（Abe）-麻生（Aso）的雙A體制，與中國眉來眼去，引起自民黨內親美友台人士的疑竇，這股根深蒂固的保守勢力，為了除患於未萌，在明年大選之前，想方設法要求岸田新政府，將對應美、台、中的政策，攤在陽光下，公開表態，在人民的見證下定調，以免將來橫生枝節，所以展開了一連串的測試攻防。首先針對林外相回應媒體台灣有事時不痛不癢地說「會撤離僑民」而對於台灣安危卻不加著墨的說法，安倍才會將原本心照不宣的「台灣有事」與「日美同盟」直接掛鈎並公諸於世。安倍的起手式已經在自民黨內及國會漸次發酵，六日召開的日本臨時國會，防衛大臣岸信夫衆議員要求將「台灣的和平穩定與日本安保不可分割」的字句，置入岸田首相的施政報中，未果；緊接著自民黨內跨派閥「維護日本尊嚴及國益之會」的年青參議員有村治子也在九日參議院中直接質詢岸田首相，如何落實之前參議院決意力挺台灣加入WHO的議案，岸田首相在衆目睽睽下回答：「（日本）一貫支持台灣以觀察員的身分參加WHO總會」，總算各有得失。等等諸如此類的測試，在明年國會大選之前將會持續不斷。

美中交惡期間，安倍及繼任的菅政府選擇親美挺台，所以日美、日台關係空前良好，岸田政府上台後，為了振衰起敝，覬覦中國市場，對中示好，也為明年的日中建交五十周年營造良好氣氛，並為習近平的訪日及早鋪路。所以當美國決定外交抵制北京冬奧時，岸田新政府仍然態度消極，日本奥會主席山下泰裕及福田康夫前首相，卻在十一月廿九日，於中國駐日使館為冬奥所舉辦的「一起向未來」的會中預祝冬奥成功並宣稱將派大規模代表赴會共襄盛舉，此舉無異公開與美唱反調，頗不尋常；而且林外相自己主動向媒體宣稱他獲邀訪中，但行程未定云云，邀方未說、受邀方卻搶先說，其試觀風向的動機更是耐人尋味。岸田新政府，想在美中之間左右逢源的意圖已經昭然若揭。心知肚明的美國，間接透過默契良好的卸任首相安倍之口，將「台灣有事」與「日美同盟」掛鈎的說法公諸於世（兹事體大而且事涉美國，若沒有美國的首肯，安倍不會貿然脫口而出），用以牽制岸田新政府的冒進，並表達美國的不滿，從遲遲不回應岸田的訪美要求，可見端倪。

岸田文雄首相在總裁大選時，首戰敗於民意高騰的河野太郎，靠著第二輪的國會之戰，在派系議員的合縱連橫下，才脱穎而出；如今當選後就揚棄雙A體制，與黨內的第一大（安倍的清和會）及第二大派系（麻生派）背道而馳。過河拆橋導致基礎薄弱的岸田，在日本逾九成的嫌中民意下，他的傾中政策不論是基於宏池會傳統的友中情誼或源自經濟考量，都將顯得蒼白無力，尤其當美中交惡之際，異想天開地想在美中之間左右逢源，在國內黨意民意及國外美國的夾殺之下，恐難如願。

（日本醫療法人輝生醫院理事長）

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