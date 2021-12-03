自由開講》日本現在是台灣最友善的鄰居

陳啟濃

日本前首相安倍在視訊會議中明白指出「日本無法容許台灣遭武力侵犯」，安倍雖然已卸任，但說話還是很有份量，政府官方不便表達的看法，可以藉他的口說出，日本人行事謹慎小心，更顯見目前日本對台灣安全的看重。

日本前首相安倍在視訊會議中明白指出「日本無法容許台灣遭武力侵犯」，安倍雖然已卸任，但說話還是很有份量！（歐新社）

歷史上日本從牡丹社事件發生後，就發現台灣這塊海上明珠，日本要安全要發展，台灣的地位很重要。所以甲午戰爭後才會想要台灣當作走向國際的基地。雖然知道目前日本重視台灣的安全，本質上是在守護日本自身的戰略上的需要與經濟上的利益，但以台灣來說，現在能和日本緊緊連接在一起，正是守護民主生活的保證。

請繼續往下閱讀...

國際的局勢變化無常，當年的中國和美國共同抵禦日本的侵略野心，時空變遷下，中國在中共統治下，意圖掠奪稱霸全世界。當然台灣和日本後面共同的老大哥是美國，美國的利益是要連結日本守護台灣，台灣要跟美日合作，共同面對野心勃勃的中共，守護自由民主的價值。

日本當年侵略中國，造成歷史傷痛雖然是事實，但現在中共卻常常恐嚇台灣，把併吞當成是統一，實際就是侵略。中共複製當年日本對待中國的陰影給台灣人，台灣人當然對中共的敵意萬分反感。可見侵略才是人類共同的敵人，友善不會有敵人，中共對待台灣以武力相逼，不會讓台灣人把中共視為朋友。

國際局勢沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人，但台灣要跟友善平等對待我們的國家當朋友，藉彼此的聯盟壯大自己的力量，才能守住國家的安全。把台灣放在國際上共同利益與價值的聯結上，就是確保台灣安全最有利的防禦力量。

（教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法