自由開講》對岸田文雄新內閣的台日期許：建構穩健、深化、互惠的台日關係

邱志偉

甫落幕的日本自民黨總裁選舉，由前外務大臣岸田文雄勝出，預計將就任日本第100任首相。光是100這個數字就極具意義，而我也在第一時間就表達我對岸田文雄的致賀，並分析未來的台日關係將更好。

然而，除了我們觀察將來的岸田內閣之外，我們也必須更審慎的思考未來台日關係將面臨的問題，且應自兩國的國內情況來做檢視，尤其本國目標為加入CPTPP，當日本尚為CPTPP輪值主席期間，期許便能將台灣送入這樣的區域經貿組織。我更期待，未來日本的國會議員們能持續來台訪問，包含邀請友台的安倍前首相訪台，透過來訪對話，讓台日關係穩健成長。

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甫落幕的日本自民黨總裁選舉，由前外務大臣岸田文雄勝出，預計將就任日本第100任首相。（彭博社）

岸田文雄逆轉勝出，日本國內親美抗中態勢明確

這次當選總裁的岸田文雄，是自民黨宏池會會長，過去這個派系對中國較為友好，岸田文雄也因為出生自原爆地，非常堅持區域和平，對中國很少發表強硬言論。但從此次他的轉變，不但要求未來成立解決人權問題的事務官，而且表達出對台灣安全問題的重視，曾說過「台海問題將成為日本外交的重大課題」，並對新疆與香港問題表示擔憂。岸田的轉變，到最後逆轉勝出，獲黨內支持成為新首相，顯見日本國內抗中意識強，親美抗中的態度是能成為黨魁關鍵。

從目前外界分析，日本自民黨的四大要職之人事安排，包含幹事長、政調會長、總務會長、選舉對策委員長，也預計都將由對中鷹派的成員擔綱，其中包含對台積電與日本合作相當關切的前經濟產業大臣甘利明，很可能出任幹事長。前總務大臣高市早苗亦可能出任政務調查會長，她在競選期間獲安倍大力支持，更因為與蔡英文總統視訊，獲總統邀請訪台，而惹怒中國而在黨內聲勢竄起。

我們相當樂觀期待，在安倍與菅義偉主政時期，台日關係獲許多突破，包含交流協會獲正名為日本台灣交流協會。在後安倍時代，新的岸田內閣可以持續深耕台日關係，並如岸田總裁在選舉期間所說支持台灣加入CPTPP，盡快讓台灣加入區域經濟組織。

日本關係的強化，國民黨應停止無理取鬧

但台日關係目前最明顯問題，當屬日本福島五縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品問題。我在去年底的施政總質詢上，就曾向蘇院長強調，「台灣無可迴避日食進口問題，應以科學方式面對，並由五縣中未與福島縣接壤的千葉、群馬等縣開始分階段開放進口。」福島食品的問題，其實是科學問題，但中國國民黨卻無限上綱為政治問題，甚至民族大義問題，實在毫無必要。我們應當回到理性層面來看，若科學證據證明福島五縣食品沒有核安問題，就應當思考如何說服國人理性面對這項議題，並與國際標準接軌，讓日方可以接受。

我在2019年訪問日本時，有20多位的國會議員向我表示，福島食品是日本相當重視的台日關係議題，他們也希望這件事能回到科學。由於我已關注台灣加入CPTPP的議題許久，當日方提出這項建言時，我就知道這是入會的重大關卡，在那次訪問過程後，我也已多次在國會呼籲，要讓食品回歸科學而非政治。

目前美國、歐洲聯盟（EU）27個成員國，全球共37國是要求日方應附帶檢查證明，假若台灣真有疑慮，自行再做檢驗都應當是可以考慮的方向。行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，日前接受媒體專訪時也提到，日本福島食品開放問題，將會是CPTPP的重要議題，應當回歸科學看待食品問題。

我在此呼籲中國國民黨，若支持台灣加入CPTPP就應當以科學角度看待食品問題。假若要求多做檢驗或逐步調整開放，這都是可以討論的方向，但萬不可一竿子打翻一船人。尤其是目前全球僅剩下東亞三個國家：中國、韓國、台灣仍阻擋福島食品，但也只有台灣正處於加入CPTPP的關鍵時刻，正視這項問題，台日關係的爭執議題才有望化解。

除此之外，我也認為台日關係的提升，應當朝著制度化方向思考。由於日本有制定「日本版台灣關係法」呼聲，將台灣安全列入「存立危機事態」當中，並給予制度依據。由於日台都面臨中國威脅，是區域安全的命運共同體，我希望政府應該思考，如何在制度上讓台日之間不論是安全、經濟…等加強合作，甚至定期國會互訪，都是可以考慮的面向。

德不孤必有鄰，台日關係精神能擴及至世界各角落

我們從去年的口罩捐贈，到今年看到日本及許多國家紛紛捐贈台灣疫苗，甚至歐洲國家立陶宛不畏中國壓力，讓台灣開設以台灣為名的辦事處。前幾天，本人國會辦公室也收到，立陶宛國會友台小組馬爾德基斯（Matas Maldeikis）已表示將來台訪問。近日自由潛水世界錦標賽上，台灣被撤下國旗事件，也獲得包含日本等十多國的聲援，迫使國際自由潛水發展協會（AIDA International）向台灣致歉。

我們堅信，由於日台之間堅定的友誼，兩國人民都相當珍惜雙方友誼，因此，未來岸田內閣主政下的台日關係，相信也會更好。我們更相信，德不孤必有鄰，除了日本之外，包含立陶宛等許多國家，所發展出的價值外交模式，未來定能讓台灣的國際空間更大，突破中國的威權獨裁封鎖！

（立法委員）

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