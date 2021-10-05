自由開講》日本岸內新內閣的抗中新局勢

張豪澤

岸田文雄確定出任日本新首相，並且設立新職位「經濟安保大臣」，將由曾任「防衛大臣」的小林鷹之，擔綱這項新職務。這項任命反映日本與中國當前的敵對狀態，並確定「#友台聯防」的趨勢。

十幾年前我在日本留學時，日中的經貿往來很密切，日本人對中國的態度其實算是親和，沒那麼高的敵對意識，但十幾年過去，隨著中國經濟崛起，以及戰狼外交的策略，情勢已有很大的變化。

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操弄中日民族仇恨，一直是中共藉以凝聚民族主義，遂行政治集權的手段，而且越玩越大。日本前首相安倍晉三有感於中共的威脅，積極推動印太戰略，亞洲各國結盟對抗中國已成趨勢。

這次設置新官職，更具有指標性的意義－這是能讓日本行政機關做出決定性政策措施和推動行動的位置，以此來快速因應美中對立的國際秩序變化。

2018年小林鷹之曾來台訪問小英總統，當時他就積極主張台日合作，共保區域和平。

圖為2018年小林鷹之來台訪問小英總統合影照片。（截圖自https://kobayashi-takayuki.jp/）

經濟安保大臣，必須參加由首相擔任主席、日本最高層級的「國家安保會議」，由一位倡議「#台日合作」的新生代擔任，足以證明日本確定區域聯防以對抗中國的方向。

國際情勢的變化快速，利益與衝突總是循環交替，中國以封閉和集權維持統治，又以強硬戰狼外交與四鄰處處交惡，台灣只要默默發展，堅持與中國區隔，就能不斷收穫國際友誼。

而當外交的局勢逐漸明朗，國民黨還要堅持擁抱已被說死的九二共識，和中國綁在一起嗎？

（日本北海道大學法學碩士）

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