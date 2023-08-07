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自由廣場》台灣人民的真摯朋友－麻生太郎

2023/08/07 05:30

◎ 蔡敏雄

將於今日率團訪台的日本自民黨副總裁、眾議院議員、前首相麻生太郎，是自一九七二年台日斷交以來，訪台最高層級的現職自民黨幹部。據日媒報導，麻生此行，除出席「凱達格蘭論壇—二○二三印太安全對話」論壇外，將與蔡英文總統與賴清德副總統等舉行會談。

一九四○年出生於日本福岡縣飯塚市的麻生太郎，學習院大學政治學科畢業後，曾赴美國史丹佛大學及英國政經學院進修。一九七九年初次投入選舉即當選，步入政壇至今，共當選十一屆眾議院議員，曾任總務大臣、外務大臣、自民黨幹事長、首相、副總理、財務大臣等要職、及至前年起擔任現職的自民黨副總裁。

麻生曾在日本參議院發言︰「台灣有成熟的民主主義，在經濟方面，也是信奉自由主義的法治國家，也是和日本有共同價值觀的國家。」中國隨後提出抗議；二○二○年三月，麻生在眾議院表示，「WHO不讓台灣加入，台灣被排除後，這次的疫情因應得最早，而且台灣是應對得最好的國家。」麻生不管中國反應，仍堅稱台灣是「國家」，也讚譽台灣防疫成效。

二○二一年七月，麻生在一場演說強調，要是中國進攻台灣，日本政府可依安全保障關連法，有可能行使有限的集體自衛權。若台灣發生大問題，很可能認定為日本「存立危機事態」，可以與美國共同防禦台灣。今年初表示「中國完全不隱藏支配台灣的欲望」，有可能攻擊台灣，一旦台灣有事，沖繩縣與那國島等，甚至日本本土也可能受戰火波及，強調要強化自己國家的防衛能力。

麻生太郎與已故安倍晉三首相，是政治理念相同的盟友，二位都力挺台灣，是令人敬佩的政治家，更是台灣人民真摯的朋友！

（作者為醫師）

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