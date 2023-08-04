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自由廣場》厭惡共產黨，為何不斷ECFA？

2023/08/04 05:30

◎ 葉飄風

這個標題其實是反諷，因為我很好奇，中國罵到今天還在罵「八國聯軍」，但為什麼中國還在跟八國聯軍的國家做生意往來？而且簽了很多貿易協議呢？中國痛罵很多年的「日軍侵華」，到今天仍把日本當成仇敵來看待，為什麼中國還在跟日本做生意呢？

中國口口聲聲說「資本主義」何其可惡，還在教科書猛批資本主義，說「美國亡我之心不死」，為什麼到今天中國還在跟「萬惡美帝」做生意呢？

親中台灣人、愛國小粉紅最愛質問民進黨，既然討厭共產黨為何不乾脆斷掉ECFA？只消用相同句型提出上述那些反問，請他們回答，等他們解釋完畢，只要把「中國」兩個字改成「中華民國」或「台灣」，就可拿他們的解釋直接奉還：你們所說的，正是民進黨沒有斷掉ECFA的原因。

何況既是「貿易協定」，常理就是各取所需，哪來的只有台灣吃到利潤，而中國沒吃到利潤？

還有，台灣吃到利潤就說是中國讓利，而台灣讓利給中國卻叫做天經地義，沒道理。其實，和中國簽訂貿易協議的國家，基本上吃虧的比較多，因為中國挾其低人力成本、低價物品，從而壓榨和它打交道的國家，連非洲都遭殃，中國跟非洲各國的基本上都是「順差」，而非洲各國出口中國的大都是礦產，中國從非洲取得的物品，大都和人民沒有利益關係。

追查中國近年進出口貿易狀況，就知道和中國簽定貿易協議的國家，沒有幾個有好下場，我們中華民國憑實力和運氣而能賺到，這是台灣人有本事。

更別說ECFA貿易協議簽訂後，實際上對中國幫助比較大，要知道我們台灣出口到中國的，有七成屬於機械類半成品，這些出口到中國後，再由中國的台商製成成品轉銷歐美各國。簽訂ECFA本質上就是降低這些「出口到歐美」台商的成本，讓他們的產品更具有競爭價格優勢。

二○二○年中國外貿出口百強企業名單中，前十名，台商就佔六位，光鴻海集團就有九家公司列入百大排行，廣達、和碩等集團的中國子公司，也都貢獻至少三百億美元，遠高於中國本地企業的創匯成績。

順帶問一句，既然中國共產黨那麼討厭台灣民進黨，為什麼麼不趕快斷掉ECFA？只要一停，台灣馬上就崩潰啊，畢其功於一役，哪還需要每天派軍機侵擾台灣？

（作者從事環保業）

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