健康醫療網》當心鋰電池爆炸！使用隨身風扇5大禁忌

連日酷暑逼人，熱到懷疑人生！為了避免鋰電池充電爆炸，一定要注意避免過度充電，也別在潮濕環境中使用，才能不會一秒「涼去」！

連日酷暑逼人，不少民眾拿著手持電風扇圖個涼快！台灣電力公司在臉書提醒民眾，現在市面上的隨身風扇較常見的是使用可充電式鋰電池，由於曾發生過鋰電池充電爆炸的案例，一定要注意用電安全，包括避免過度充電、別在潮濕環境中使用等5大禁忌，才能不會一秒「涼去」！

連日酷暑逼人，不少民眾拿著手持電風扇圖個涼快！人物與本文無關。（資料照）

經濟部標檢局自2023年1月1日起，已將手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，台電提醒民眾在選購隨身風扇時，要認明BSMI（經濟部標準檢驗局）認證合格的電池，有經過檢驗合格的電池會有商品檢驗標識，並留意下列重點，才能涼的安心，不會一秒「涼去」！

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♦ 勿在無人時充電 ♦ 鋰電池充飽電就移除電源，避免過度充電，以免電池過熱膨脹 ♦ 鋰電池怕摔怕熱，應避免重擊或接近熱源 ♦ 別在潮濕環境中使用 ♦ 電池發熱或膨脹就立即停用

正確使用不會爆炸 鋰電池起火肇因3異常狀態

在高科技時代下，鋰電池因輕薄、攜帶方便，可快速充放電重複使用，應用範圍也越來越加廣泛，日常幾乎不可或缺，大至電動車，小至手機與手持店峰閃，皆以鋰電池做為電力來源。

然而，各地不時傳出使用不慎導致鋰電池爆炸引起火災，台南市政府消防局表示，一般而言，鋰電池正常使用並不會突然爆炸，會起火燃燒主要有3種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路。

鋰電池爆炸引發火災怎麼辦！？

除了在產品選購及使用上多加留意，降低產品發生災害的風險。台南市政府也呼籲民眾對於鋰電池產品發生火災所造成災害不容小覷，使用時應適度保持警覺性，遵從產品使用及注意事項，才能確保生命財產安全。

台南市消防局亦提醒民眾，一旦鋰電池發生火災，降溫為最好的滅火方法，持續以水降溫至鋰反應完畢，火即熄滅，避免波及周圍可燃物，引起更嚴重的燃燒。當鋰電池發生異常或外觀膨脹、破損或其他變化時，應加以更換，並避免睡覺時插上充電，以免造成無法預期的危害。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 當心鋰電池爆炸！使用隨身風扇5大禁忌

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