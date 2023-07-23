健康醫療網》熱到懷疑人生！猛開冷氣當心吹出「冷氣病」

長時間暴露在冷氣環境中，恐出現喉嚨痛、頭痛、關節痛等8大類症狀。

炎炎夏日熱到懷疑人生！長時間暴露在冷氣環境中，恐出現喉嚨痛、頭痛、關節痛等8大類症狀。「冷氣病」又稱為「空調病」，是由於長時間處於冷氣環境下而引起的不適狀況，這種情況在夏季或在高溫天氣下使用空調時較為常見。建議停止長時間連續使用冷氣，注意室內外溫差，保持室內空氣流通，適時休息和補充水分。如果症狀持續或加重，建議尋求專業醫療人員的協助。

● 感冒症狀：例如流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等。



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● 喉嚨痛：冷氣環境會使喉嚨變得乾燥，引起喉嚨痛和不適。



● 咳嗽：當室內空氣變得過度乾燥，可能刺激呼吸道，導致咳嗽。



● 頭痛：過度使用冷氣、長時間待在冷氣房中或靠近出風口，可能會出現頭痛的情況。



● 肌肉痠痛：冷氣機溫度開太低，可能使肌肉變得僵硬和緊繃，導致肌肉痠痛。



● 關節疼痛：冷氣環境可能會使關節感到不舒服和疼痛。



● 水腫：長時間暴露在冷氣下可能導致水腫，特別是腳和手部較為明顯。

5族群當心冷氣病

１長時間待在冷氣房的人：例如內勤上班族，特別當室內外溫差大的情況下容易出現冷氣病。

２免疫力較弱的人：免疫力較弱的人，特別是老年人、兒童、孕婦、患有慢性病或免疫系統問題的人，容易受到冷氣環境的影響。

３患有呼吸道疾病的人：患有氣喘、慢性支氣管炎等呼吸道疾病的民眾，由於冷氣環境可能使呼吸道更加刺激，更容易出現症狀。

４血液循環不良的人：血液循環不良的人，如患有心臟病或循環系統問題的人，在冷氣環境下可能容易出現手腳冰冷、水腫等症狀。

５新陳代謝較慢的人：例如甲狀腺功能低下族群，因新陳代謝較慢，可能對冷氣環境較為敏感。

長時間待在冷氣房的人：例如內勤上班族，特別當室內外溫差大的情況下容易出現冷氣病。（https://www.freepik.com/）

長時間待在冷氣房 如何緩解不適？

● 停止長時間連續使用冷氣：如果感到身體不適或出現冷氣病的症狀，最好停止長時間連續使用冷氣。

● 調整室內溫度：調整室內的冷氣溫度，避免室內外溫差過大。適應冷氣環境有助於減少症狀。

● 多喝水：保持充足的水分補充，特別是在冷氣環境中容易使身體脫水，多喝水有助於緩解不適。

● 避免長時間坐姿：長時間坐著不動容易使肌肉僵硬，適時站起活動，做些輕微的伸展運動，有助於改善血液循環。

● 使用輕便外套：攜帶一件輕便的外套，以應對室內外溫差。

● 獲取適當的休息：保持適當的休息時間，避免過度疲勞。

當出現冷氣病時，建議根據自身的狀況採取適當的處理措施，並注意身體的反應，例如適度控制冷氣的使用時間和溫度、保持室內外溫差適中、注意適時休息和補充水分，以減少冷氣病的狀況，平安健康的度過酷暑。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 熱到懷疑人生！猛開冷氣當心吹出「冷氣病」

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