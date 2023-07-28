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健康醫療網》私密處反覆發炎 竟是親密伴侶傳染惹禍！

郭安妮醫師提醒，造成私密處反覆發炎的原因很多，應積極就醫減少復發機率，並降低不孕的可能性！
健康醫療網

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2023/07/28 11:47

一心想求子的32歲徐小姐（化名），因陰道反覆感染發炎，擔心對求子之路造成影響，因此前往婦產科診所求診。門診中主述自己已持續陰道發炎長達半年，每次治療好轉後沒多久又再次感染，因一直有保持個人私密處清潔與保養習慣，實在無法理解問題出在哪裡？

天氣炎熱　陰道發炎患者大爆發！

收治個案的婦產科診所院長郭安妮醫師指出，陰道炎一直是困擾許多女性的常見健康問題。造成陰道炎的常見原因包括流汗、使用護墊或衛生棉、穿著緊身衣物等造成私密處潮濕悶熱，尤其最近天氣悶熱，造成陰道發炎患者激增不少！此外，親密伴侶間的反覆傳染也是一個關鍵因素，若加上有熬夜習慣、生活壓力大等原因都會導致免疫力下降，細菌就有機會大量孳生，成為陰道炎的發作時機！

陰道炎一直是困擾許多女性的常見健康問題。（https://www.freepik.com/）

私密處感染非小事　生育能力恐受影響

郭安妮醫師說明，陰道炎主要有兩種常見型態，分別是念珠菌感染和厭氧菌感染。念珠菌感染的陰道炎表現為起司或豆腐渣狀的分泌物，經常伴隨紅腫和搔癢等症狀；而厭氧菌感染的陰道炎則表現為分泌物增加且變稠，陰部可能出現較重的魚腥味。如果女性不及早就醫治療，可能導致尿道炎、膀胱炎及骨盆腔發炎，甚至會影響生育能力。

反覆感染竟與過度清洗私密處和伴侶性行為有關

郭安妮醫師説，許多女性認為頻繁清洗私密處，或多使用清潔液，就可以避免陰道炎上身。事實上這樣做只會使私密處變得更加脆弱，進而加重陰道炎的嚴重程度。此外，如果伴侶有一方感染披衣菌，就可能透過性行為不斷反覆傳染給彼此，治療時最好是雙方一同就醫檢查和治療，避免反覆感染的風險。

陰道炎找上門別緊張　找出病因杜絕再次感染

根據臨床經驗與觀察，超過八成的病例屬於單純性念珠菌造成的陰道炎，郭安妮醫師表示，若患者的免疫力功能正常，且不是頻繁地反覆發作，只要使用短期抗黴菌藥物即可治癒；但若患者罹患較嚴重的發炎症狀，或經常反覆發作，則需要進一步檢查是否有其他交叉感染的問題。

郭安妮醫師提醒，建議女性平常應穿著寬鬆、透氣的衣服，讓私密處保持通風，降低陰道感染及發炎的機率。若已經感染陰道炎的患者，也應盡早與伴侶一同就醫接受專業檢查治療，才是真正解決問題的方法！

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭報導 私密處反覆發炎 竟是親密伴侶傳染惹禍！

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