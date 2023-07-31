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自由開講》台灣兒虐家暴的五大根本性問題

2023/07/31 09:44

◎張天泰

近期，台灣接連發生駭人聽聞的「兒虐」事件，先有醫師爸狂呼2子各50耳光，再有狠父因女兒分數未達標，用藤條怒抽女兒小腿，2起案件皆已通報家暴中心，並將要求父親接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

而台灣兒虐家暴的社會問題，一直無法根治，不只是台灣孩子因家暴虐待身心受損，且受虐的孩子長大後不僅可能是暴力加害者的高危險群，形成另一種暴力的代間複製，而家暴受虐家庭未來發生自殺、藥物濫用等風險為增加10到12倍，發生心臟病和中風等風險也增加2倍到2.5倍，如果放任台灣家暴兒虐問題惡化，讓隨時瀕臨破碎。長期處於失衡家庭環境中的兒童及青少年，未及時給予相關協助，可能影響人格發展，甚至於日後產生偏差或犯罪行為。

筆者約六年前便行動關注防治台灣家暴兒虐的公與義議題，曾在2017年專訪呂立醫師談防治台灣兒虐家暴的方法，而二十多年來，呂立醫師為台灣兒童醫療領域，在「兒少保護醫療」、「兒童安寧醫療」、「兒童友善醫療」等社會議題到處奔走，為保護台灣受虐孩子的生命權上貢獻良多，前日，筆者剛好有機會和呂立醫師深談台灣防治家暴兒虐問題的現況，察覺此社會問題未減輕反而愈加嚴重，更發現台灣兒虐家暴的五大根本性問題未被重視，筆者羅列如下。

一、台灣各層級教育的教師 都需要創傷知情照護的專業培育

目前創傷知情照護專業在台灣教育界，是受到忽視，甚至從事家暴兒虐防治業務的工作者，普遍對創傷經驗缺乏敏感度，因此，在資料收集或個案評估時，往往未能深入探究創傷議題，然而這樣的結果，已讓暴力事件不斷循環、也會讓情況也越來越差，服務成效自然無法彰顯，故建立創傷知情照護資源網絡，營造一個友善支持的創傷知情照護環境，培養創傷知情照護推廣種子的台灣各層級教師專業人員，進一步將創傷知情照護教育推廣到家庭、社區及學校，為防治兒虐家暴問題的當務之急。

二、父母、照顧者的親子養育教育、情緒教育尚未完善

目前家暴受虐孩子的家庭環境可能遇到困難，有的家庭可能是遇到非常嚴重的挫折，然後這些父母、照顧者可能就直接把小孩當作出氣筒，用打的方式去對待孩子，這是問題的根源之一，如果父母、照顧者任意合理化暴力對待孩子，家暴兒虐問題將無法根治。

三、防治家暴兒虐議題 教育部忽視建立正向教養系統教學團隊

目前發生家暴兒虐案件，除立刻訪視調查，發現管教方式不恰當，會要求父母、照顧者接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念，但教育部在建立正向教養系統教學團隊，卻未見其著力痕跡，但在以正向教養方式取代打罵教育，落實正向教養，教育部責無旁貸。

四、安置機構對受家暴兒虐孩子的發揮功能有限

目前台灣受虐兒，在家庭暴力發生後都怎麼被安置呢？多送到安置機構，然而，當台灣受兒虐家暴孩子，送到安置機構，但往往結果是在各安置機構間，不斷流浪，沒有安全感，會去咬人傷人，或有樣學樣想要建立自己勢力的惡性循環，而社會局每三個月就會對孩子原生家庭進行扶養評估，受兒虐家暴孩子在安置機構的教育情況，同樣需要社會關注。

五、家暴兒虐、校園霸凌、黑幫暴力的互動連結關係

放任台灣受虐家暴的社會問題惡化，不只是影響家庭，也會直接影響學校和社會發展，當受兒虐家暴的孩子，在家裡遭受到父母、照顧者不當的暴力對待，除了失去對親人的信任感和安全感外，也會模仿暴力，複製到學校變成校園霸凌，複製到黑幫變成幫派暴力，這是有根本性的連帶關係。

行文至此，筆者和呂醫師對談，共同點出台灣防治家暴兒虐的五個根本性問題，蔡政府必須給予兒少受虐家暴議題更多的資源支持，進行有效預防，讓更多孩子免於受苦，從悲劇中找出預防之方，避免無辜受虐孩子冤死，得以快樂平安長大，這也是台灣能否提升為更文明的社會、真正人權國家，受到國際社會尊重的關鍵之處。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

（政治工作者、教育博士）

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