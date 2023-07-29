自由開講》秦剛失蹤之謎

林保華

中國國務委員兼外交部長秦剛在六月二十五日後就從人間蒸發，引發外界議論紛紛，到七月二十五日才由人大常委會宣佈免去他的外交部長職務。為了表示這是正常的任免事項，還把央行行長易綱拿來「陪斬」，雖然易綱也到了屆齡退休的時候。可是卻保留了秦剛的國務委員職務，顯然這不是粗心疏忽，而是說明秦剛的事件還沒有了結，內部爭議與審查並未落幕。

秦剛到底出了什麼問題？七月十一日的外交部例行記者會，發言人汪文斌稱，秦剛因健康原因將不會出席這次的東協外長會議。汪文斌因為說謊，所以後來沒有再出來說話。後期都由另一位發言人毛寧來應付記者的百般提問。

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中國國務委員兼外交部長秦剛人間蒸發，引發外界議論紛紛（彭博）

網路熱傳秦剛與鳳凰衛視主持人傅曉田有婚外情，並且誕下一孩。以中共黨內反習派的眾多，這種並非最高核心的「國家機密」無法保住，因此這個流言應該是可信的，而且並非六月二十五日才東窗事發，六月九日國務院開會時，全在認真傾聽總理李強講話與做筆記，唯有最左邊的秦剛心有旁騖，仰靠椅背打瞌睡或想心思，一幅吊兒郎當的樣子，桌子上的公文袋也亂擺，這表明他已經出事了，而且對李強很不尊重，這在中共內部的「下級服從上級」，在上級面前循規蹈矩的規範中是很少見的。相信那時已經東窗事發，找過他談話，彼時內部「倒秦」之聲已經相當普遍，所以他認為下台已經必然，因此也不必做出努力改正錯誤的樣子「將功贖罪」。照片中也沒有其他人對秦剛的這種表現表示驚異，根本就沒人理他，當他不存在。

然而這件事情不止是「亂搞男女關係」的問題，而是涉及傅曉田是「雙面諜」。流言都說她是雙面諜而沒有說是單面諜，可見這則流言是有所本的。既然是涉及諜報的政治問題，就牽扯到秦剛是否知道？他有沒有洩露國家機密？有意與無意之間差別很大，習近平拖了那樣久的時間，就是還想保住秦剛。然而這種事情很難一下判斷清楚而拖延時日，這就說明習近平缺乏應付危機的能力。

如果傅曉田是雙面諜，除了中國一面，另一面是美國？問題還在於，傅曉田是美國籍，她無故失蹤，美國沒有找她？如果事先不知道，事情鬧得這樣大，美國政府還不出聲？如果是被中國政府拘留，中國政府有沒有知會美國政府？美國政府有沒有向中國政府抗議和要人？

王毅回鍋做外交部長該怎麼看？最主要的，中國外交部幾位副部長中沒有「人才」可以做部長。所謂「人才」就是王毅式的戰狼，連中聯部部長劉建超也不夠格。本來駐法國大使盧沙野有這個條件，無奈他有關前蘇聯加盟共和國沒有國家主權的言論太明顯站在俄羅斯一方，如果接任外長全球會炸鍋，何況他還缺副部長的資歷。現任駐美大使謝鋒倒是資歷完整，狼性也不弱，然而他上任才一個月就升任部長難免被人當著兒戲，何況現在中美關係非常重要。看來王毅的確是過渡性的，大約明年三月「北京兩會」時再由謝鋒接手，也不排斥秦剛回巢。

然而外交部的網站刪光秦剛以往的所有活動，外交部官網將秦剛所有圖文撤下，「外交部長活動」及「外交部長」等欄目已清空，「歷任外交部長」欄亦沒有秦剛名字，根本就無視事實，將來回顧歷史，這半年中國就沒有外交部長，這就是共產黨虛無主義的史觀；或者是外交部的同事厭惡秦剛的狼性趁機發洩。所以到二十八日又恢復秦剛的活動記錄。

從外交部戰狼人才的稀缺到外交部對秦剛的全面清空，這是不是表示外交部裡對「戰狼外交」的不滿？這就涉及外交領域的路線鬥爭。不要忘記主張溫和外交路線而與極左派激辯的前外交學院院長、駐法大使吳建民二○一五年是如何死於莫名其妙的武漢車禍的。

外交只是習近平坐困愁城的一個領域，其他經濟、軍事諸方面都使習近平焦頭爛額。原因很簡單，小學程度的習近平志大才疏，做為集體領導之一都不夠格，何況做一個統領各方的獨裁者。

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