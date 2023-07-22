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自由開講》台日安保對話刻不容緩

2023/07/22 17:23

邱志偉

近日「華爾街日報」報導指出，有關美國華府高層針對台灣有事，日本的出兵立場，希望日方多負起相關責任，但東京當局態度不願正面答應。目前固然台日關係友好，不過美國、日本、台灣三方就台海危機的責任劃分，如何對話與溝通，特別是官方的對話並無共識。有關駐日美軍的動向，其實還是必須衡諸日本國民的態度，加強台日對話同時，除經濟上外，台灣也該加強安全上的對話，讓台日關係必須建立在更深的安全連結之上。

日本在去年底通過了新版「國家安全保障戰略」三文件，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略、防衛力整備計畫。根據新聞資料，去年三文件公布時，是由日本首相岸田文雄親自說明，並強調台海安全的重要性。而這效果，很快就反映到了甫落幕的台日兵推。根據參與兵推的賴怡忠博士撰文強調，這場兵推也顯示，當台日缺乏安保對話，面對當台灣的海底電纜、錯假資訊攻擊時，台日雙方由於缺乏對話經驗，其實很難知道如何應對，未來真若出現台海危機，分秒必爭時對戰事影響將非常的大。

不過更令人憂心的是，日本政府到日本國民間，對於認知台海危機可能對日本造成多大威脅，可能尚未有充足的警覺。由於缺乏台日安保對話，台日遇危將手忙腳亂，然而其實早在2019年蔡總統就曾對此呼籲，去年台海軍演更證實其急迫性。

當台日缺乏安保對話，面對當台灣的海底電纜、錯假資訊攻擊時，台日雙方由於缺乏對話經驗，其實很難知道如何應對，未來真若出現台海危機，分秒必爭時對戰事影響將非常的大。（AFP）

2022年8月，中國對台灣發動飛彈試射，除了穿越台灣上空外，更是刻意有五枚飛彈落在日本專屬經濟海域。當時引來防衛大臣岸信夫、外務大臣林芳正針對實彈演習，向中國提出強烈抗議。而當時中國外交部發言人華春瑩卻說：「中日在有關海域還沒有劃界，所以不存在有關中方軍事行動是位於日本專屬經濟區的說法。」換言之，對中國政府來說，想打日本就打，說沒有越界就沒有，說那邊跟日本無關就是無關，定義通通由中國政府自訂，至於日本安危不是中國考慮範圍。

是故，從這場飛彈試射來說，至少可以對日本政府帶來兩個重要警訊，第一是中國若要對台海實施攻擊，特別是攻擊台灣本島，定會同步攻擊日本周邊，對日本帶來一定衝擊。這個劇本可能性，也在最新公開的台日兵推劇本中展示。所以台灣有事就是日本有事，這絕不是一句口號，而是徹底的事實。

第二則是，不論中日關係為何，更不論中日是否為正式邦交國，只要中國想打，是絕不在乎邦交的。像是本月初，歐盟已經完全解除對日本食品的禁令，但就在同時，中國自7月起全面對日本進口海鮮，進行輻射檢查。根據日媒報導，此舉已對日本企業造成嚴重影響，導致日本食品滯留中國海關。雖然近期台海局勢並未有明顯惡化，但中日關係仍充滿不確定性，日本近來並未對中國進行食品制裁，但同樣遭受中國的貿易報復。故若顧忌中國反應，而不敢對台灣安全伸手相助，很可能只讓日本陷於險境，甚至讓中國軟土深掘。

因此，台日雙方不必自我侷限安保對話，以及政府間的安全聯繫。這更無須與建交掛勾，而應當視為日本自衛動員的基本一環，因為台海有任何非吹草動，日本絕難置身事外。甚至應列為美日聯合作戰演習的一環，這對美日兩國的安全都有重要意義。

此外，根據前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂上將來台演講時表示，中國正認真研究太平洋戰爭時，美國如何與日本進行奪島戰役，台日加強交流，將能提供台灣更有價值的防守應對之策。此外，中國長期派軍機騷擾日本，也是可以確認的事實，所以他才會提出台灣有事就是日本有事的概念。不過他也提醒，在日本去年底的國防三文件基礎上，應當加強台日的安全合作交流。同時，也提醒台灣，有關軍隊的實力關鍵，還是在於士氣，特別是民心。

所以，從兵推結果，再到國際關係與日本軍界對台灣的提醒，日本和台灣的安全幾乎是唇齒相依。兩國都不能對中國的侵略行動掉以輕心，甚至日本同時也必須面對北韓威脅，因此台日的安全合作更需受到重視。建議必須從民間加強對話，且讓日本民眾意識到中國向外擴張的野心，而侵略台灣必然就是首要之務，那日本就斷不可能置身事外，這也已從去年中國軍演獲得驗證。從民間到官方的交流增加，特別是進行台日安保對話已經刻不容緩！

（作者為立法委員）

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