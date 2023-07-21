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自由開講》一流人才去學醫？

2023/07/21 14:34

◎王英明

最近很多人討論：「一流的讀醫學院，二流讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四、第五，而文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流」。

把人分為不同等級，是製造階級、引發仇恨值；唯我獨尊看不起所有平凡人民或太監、宮女與狗，是保守迂腐的帝王封建；對歷史的無知，目光如豆，是嚴重的價值偏差。若花力氣去批判這些，實屬徒然。在此卻想反思：一流人才要去學醫？或，當醫師者必是一流人才？

把人分為不同等級，是製造階級、引發仇恨值；唯我獨尊看不起所有平凡人民或太監、宮女與狗，是保守迂腐的帝王封建；對歷史的無知，目光如豆，是嚴重的價值偏差。（臉書截圖）

在此先講結論：台灣要在世界競爭抬頭，走入頂尖國家行列，個人覺得社會大眾不宜再陷入「讀醫學院需要一流人才」的迷思，或鼓勵「功課好就要讀醫學系」的風氣。

回顧人類世界歷史文明的發展，一個國家的偉大，一定是有各形各色、各行各業人才參與，特別是藝術及人文、法政的角色。人生而平等，不應分等級，但如果聰明會有差別，頂尖的人才（或說頭腦最好、反應最佳），應該去從事藝術、文史方面，其次是法政。有這樣的人才分布，國家才會強盛。要當醫師，大部分只要是中等資質就可以了。（當然擇業是興趣、性格取向為先）。

1895-1945日本治台，殖民下的台人無法在政治出頭，有成就的社會精英或財力足夠，欲追求高等教育者，多赴日深造。有一統計指在1920年後所有赴日學生，習醫人士（包括「齒科」）佔2/5，法律為1/5，商業、經濟佔1/5。有資料說，日治時期的116名（或更多）留日博士，其中115名屬於醫學。

國民黨政府來台後，隨即發生228慘案，恐懼心理影響所及，所有台灣家庭皆禁止子女接觸法政、文史哲學，以免惹禍上身，結果醫學成為最高的象牙塔追尋目標。證諸戰後嬰兒潮、民國50年代前後著名高中畢業生（尤其男校），不管志向為何，八成以醫學系為聯考第一志願，可見一斑。

以上是說明百年來台灣特殊的傳統「醫學至上」可能背景。世界上沒有任何國家有台灣當年類似狀況。民45年至60年間，經濟尚未全面起飛、工商發展即將開始，百業待興、所有大醫院多未開張，也還沒有很多大財團、大企業、科技電子業，執業醫師有穩定高收入（都是收現金），是吸引多人爭取入醫學系重要的誘因。然這樣的時代應該已經過去了。

在盛平時期（特殊疫情外），對整體國家社會而言，醫師是貢獻很小的社群。每位醫師服務的對象、人數很有限，雖說是多以救助病人為目標（不能否認有人是只有牟利想法），但即使以病人搶搶滾而言，也只是服務幾千人，例如名醫的器官移植手術，對單一病人帶來無限幸福，但其醫療總生涯能救助多少人？很多執業醫師，多半的時間只是陪伴病人度過生病這段時期，減輕痛苦、觀察並防止疾病進一步擴大，非常多場合其實是「上帝（佛祖或阿拉、媽祖）治病，醫師收錢」。人類力量有限，醫療工作是百業之一，他盡他的責任服務別人，就跟所有人一樣。醫師也沒那麼偉大，不能讓人長生不老。

多數醫師訓練過程是背誦條文居多，當然也有演算、分析、邏輯思考訓練，但原理、名詞、治療的「創造」（ creat）機會並不多，因為大多數要依照教科書或已公定的標準程序，特別是自己不能隨便「發明」治病方法，如沒照規定的原則做事，因而出了人命是要負刑責的（國外是民事責任）。這樣的工作，除了少數從古至今的醫學發明家，對人類貢獻很大的、如解剖學的瓦薩里斯、細菌學巴斯德、盤林西林弗萊明、小兒痲痹沙賓及沙克、B肝抗原布隆柏格、幽門桿菌瓦倫、糖尿病班庭、發現X光倫琴等等⋯以及繼續會有新發展的各種少數高深醫療人才，一般醫師也就僅是依已經規定的醫療原則去救助病人罷了。醫師平常要很辛苦持續研修，以趕上新知識，不能落伍，都是為了遵循治療通則指引。任何行業本都該如此。提出研究論文也要下功夫，但要有結論，可能要數十年。

反觀藝術家、文學家、哲學思想家，所有東西都是無中生有，完全要靠創造，沒有一流的腦力，哪有辦法？很多人以為，藝術文學只是愉悅人生、個人興趣，其實影響人類文明進展，最基礎的底子就是藝文思想與素養。沒有藝術文學、沒有哲學思想家的領導，人類就是野蠻、無禮、說謊、霸道、粗俗、髒亂、無序、不尊重他人、自私。藝術家、文學家透過所創造出來的作品，潛移默化人們及心靈，讓世界更美麗、沒有噪音、更有秩序，彼此關係更友善、品德更高尚、人格更務實、沈穩。這些會造成整個國家社會的良好環境，這也就是某些政客誇誇其談的「文化建設」（但他們其實不是真的了解，只是口號）。

富有人文精神的領導人的貢獻，是針對整個國家、無數社群、無數世代，不像醫師在短短幾十年生涯、僅治療數千病人所能及。法律專才會使人類得到更多的正義、地理知識推廣使我們更有世界觀、歷史令群眾暸解自己從何而來而不致迷失。1776年美國開國諸賢，簽署獨立宣言、憲法，甚至不居功而引退如華盛頓，為民主立國、三權分立、參眾議會，定下良好基礎典範，其政治人才的貢獻對象是數百萬群眾，影響的是數百年。政治人物更需要人文、藝術的修養，此所以歐美文明先進國家有美麗的公共建築，1983年密特朗的「大羅浮計畫」可以為例。這類人所引領的政治氛圍也不一樣。我們在歐洲可以看到有不斷的音樂會在民間演出，培養有氣質的公民，功不可沒。藝術的貢獻絕不是所謂的不入流。

反觀台灣政客是穿著粗俗、到處拜廟、表演「親民」的幼稚園舞蹈、滿口謊言、胡言亂語、硬掰、惡意中傷、抹黑，很多民眾也喜歡這種網紅、聲量、不辨真假。「高雅」文化兩字已離開我們國家越來越遠。世界上少見的前科犯、黑色大哥都可高票當選公職的現象，在台灣已是常態。

唐代孫思邈謂，「古之善為醫者，上醫醫國」，這裡指的並非醫師，而是有人文藝術素養的法政領導者。非常期待真正的「一流」人才，醫治台灣已經走向金錢至上、沒有根、沒有歷史觀、低俗、譁眾取寵、黑白不分的政治現象。也盼望更多有興趣、有志、有才華的人，能投入藝術、法政商、文學、史地，來改變台灣。

（退休人士）

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