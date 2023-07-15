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自由開講》從南海事件到AIT擴建：反美疑美論者的再進化

2023/07/15 14:59

邱志偉

近期有一系列的對外事件延燒，乍看事件內容不盡相同，但操作方法之精細已經和過往大有不同。過去直接明言反美或是親中遠美，效果可能適得其反，或缺具體事證因此難取信於人。但這週以來，從南海工作會議紀錄事件及AIT擴建出現的爭議，其實很大程度也是另一種反美與疑美論述，但因為事件具體化而常讓人誤會其動機本質。我們都以台灣利益至上為念，但若一再刻意中傷我國堅定盟友關係，挑撥台美互信，將有損我國信譽。我也願意不厭其煩撰文提醒國人，留意反美疑美論者的細緻操作。

在社會科學領域有一本著名的書叫《獨裁者的進化：收編、分化、假民主》（The Dictator’s Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy），作者用清楚的敘事與案例說明，現代獨裁者的進化與收編方式，如何達到其政治利益。甚至是舉辦號稱民主選舉投票，卻仍舊是獨裁者一人得志。該書明顯指的就是俄羅斯總統普廷，當書出版時尚未爆發烏俄戰爭，但如今讓人驚訝發現，獨裁者的進化不只不會變的更民主，甚至會發生戰爭。

若回到台灣的案例來看，中國這幾十年來，暫時無法武力統一台灣後，改採攻心策略，用買的、用兼併的、用收購的，想辦法打進台灣內部，以達成入島、入戶、入心的策略。但不直說，反而用各種手段營造輿論，乍看似乎是在反對某件事，乍看似乎在反對某些人選或政策，本質就是反美、就是希望台灣能親中支持統一。

AIT台北館當初設置，與台灣簽訂99年的租約象徵對台灣的信心。使館面積全球第三大，應該也是表達該使館，其實等同於實質的「大使館」地位。（資料照）

以AIT內湖使館的擴建案來看，最讓人難以置信的是，AIT台北館當初設置，與台灣簽訂99年的租約象徵對台灣的信心。使館面積全球第三大，應該也是表達該使館，其實等同於實質的「大使館」地位。AIT入門處更放上了國務院的象徵標誌，美國派出前眾議院前議長Paul Ryan出席開幕儀式，都顯示美國政府的重視，當時更視為台美關係的象徵。我們可以試想，誰最不樂見台美關係強健？為何有媒體卻配合操作此議題，值得我們反思。

另一方面，利用假造的「南海工作會議紀錄」事件，一方面是指控行政院在公部門討論黨的選情，作為推動政務方向。但另一方面，卻又暗示我國國防生化相關的政策，受到美方指示規劃推動。然而，這會議紀錄既沒文號，也無出席人員的相關紀錄。更令人難以置信的是，出現許多中國才有的「軍事用語」，不禁讓人懷疑這又是一次中國錯假資訊在台滲透的可能，甚至圖謀利用政府的澄清或是進而提告方式，逼得政府得要提出現階段真實發展的國防政策，達到特定人士索求資訊的目的。

總而言之，台灣內部始終有一群人，不樂見台美關係強化，甚至有輿論指責台灣是美國殖民地或是美國不願意與台灣建交。但同樣一群人可知道，若美國公開強調駐軍或建交，中國很可能立即作為出兵台灣的藉口。這些人口口聲聲說台灣不可以當大國棋子，別讓孩子上戰場，自己卻不停給中國製造戰爭機會，豈不謬哉！

若真有人討厭對美關係強化，或是根本性的親中遠美，其實也不妨大方說出，不必如此遮掩。若AIT使館在內湖擴建有任何困難，我做為高雄民代，絕對歡迎美國政府擴大來高雄建設，增強台美關係絕對是保障台灣安全的關鍵！我們不樂見反美疑美論者的再進化，只要建設性的討論有助於公益，我們都支持，但若明顯傷及外交或國安，令人難以接受，本人也將繼續撰文呼籲國人警醒，絕不讓中國成為最大得利者。

（立法委員）

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