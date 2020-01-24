林濁水觀點》台灣的福份與總統的能力

從大環境看，上帝既然已經準備給台灣2.0的新福氣，而總統在國家主權立場上又升到了2.0的水準，那麼她的能力也2.0當然最好，若是達不到，台灣應該也不會有什麼大問題。

林濁水

蔡英文在答覆BBC的專訪時，強調台灣是一個主權獨立國家，這個事實她呼籲北京必須尊重，這和她過去在主權上模模糊糊的「維持現狀」立場大相逕庭；她又說台灣的主權未來一定不會是雙方談判的標的，這更和過去她曾一再說的兩岸什麼都可以談同樣是南轅北轍。這表示她對台灣主權的立場終於升級到2.0，符合穏健台獨的原則而令大家可以毫無誤會地信賴了。

雖然在主權立場上，蔡英文終於回到了民進黨20年在〈台灣前途決議文〉的足以信賴的立場，她的立場升級為2.0，而對國家發展的基本方向產生了定錨的無比重大正向作用，是好極了的事；但是立場上進化到2.0，似乎並不代表她在處理國家大政的能力也跟著進化到了2.0的等級。且舉選前選後各一個例証。

香港人陳同佳在台灣犯殺人案逃回香港後，台灣向香港要人，香港政府說要修改《逃犯條例》才會送嫌犯給台灣，台灣政府表示肯定修法。沒想到修法引爆了香港人反送中運動，於是台灣政府跟著譴責修法，等到香港放棄修法要讓陳同佳直接投案，台灣政府又加以拒絕說這是中共陰謀，拒絕接受；政府的拒絕既引起違反人權的批評又引起放棄司法主權的批評，於是改主張為派人到香港押人，這又被批評是對國際法上認識欠缺的幼稚，於是又只好改成接受投案。短短時間內主張一變再變，前後立場混亂，因應錯亂，充分流露出處理國安和兩岸事務上能力極度的不足。

政府對於港人陳同佳案短短時間內主張一變再變，前後立場混亂，因應錯亂，充分流露出處理國安和兩岸事務上能力極度的不足。（AP）

第二個例子剛剛發生。監委陳師孟努力查法官辦案，引起法界軒然巨波，連司法院長都跳出來嚴重批評，法官更群起連署抗議，於是陳師孟求去。

本來，他求去是求仁得仁，直接辭了就好了。只是他似乎在基本的憲政原則認識上有誤，居然透過陳菊向總統請辭。這就錯了。因為監委獨立行使職權，辭是向人民辭，辭了就辭了，有什麼請不請辭的；而且他要辭，無論監察院長、總統或對他行使過同意權的立法院，都沒有什麼權力核不核准，而且連什麼慰留不慰留都不應該，頂多可以以私人立場表示希望他辭不辭。但是單純的辭職不可思議的複雜化了。總統知道他請辭後，一直沒有正式的回應，放話倒是有，而且放的話前後矛盾。先前放的話是總統准了，後來放的話是慰留。這兩種放話都是把獨立行使監察權的監察委員當做直轄的部屬，這樣的憲政知識和領導統御觀念實在怪極了。如今風波引發後，幾乎只聼到搖頭的沒有聽到肯定的，連民進黨立委都不敢辯護。

陳師孟求去是求仁得仁，直接辭了就好了。只是他似乎在基本的憲政原則認識上有誤，居然透過陳菊向總統請辭。（資料照）

這兩個事例都說明她的能力並沒有因為立場的優化而升級為2.0。無論如何，這一來怎樣面臨險峻的當前國內外局勢？憂心的大有人在。

幸好到底最值得擔心的草包和國民黨被打垮了，若是再眼看當今局勢，固然中美大戰令人憂心，但是台灣卻也在世局的危機爆發，而大有在國際政治和經濟上遇到了幾十年難得一見，而且可能會延續一、二十年的大好機會。

首先，從戰後到現在台灣的國際處境是，只要中美交好台灣就會委曲，中美高度緊張，台灣的外交空間反而就會改善。

例如，1970年前中美彼此為敵，台灣居然可以在美國支持下安坐在聯合國常任理事國的席位上，根本是好到太囂張了；等到中美交好共同對付蘇聯，台灣既只好從聯合國中被趕出來，然後和全世界中等以上的國家邦交又斷光光；再到天安門事件，中美關係出狀況，沒過幾年，美國AIT台北處長終於在中斷了10幾年後，第一次踏進凱道的總統府；此後美國對中國既圍堵又交往，台美關係比起過去就一直不上不下；現在中美關係緊張，不只台美關係有目共賭，而且從總統連任得到的國際祝賀盛況來看，自由世界對台關係也全面上升。造成這關係的改善的，關鍵人物其實先是習近平，後來才是川普。由於習近平在2012就當總書記，於是在他「中華民族偉大復興」的氣勢之下，美國就開始拉攏台灣了，2013年美國讓日本和台灣簽署漁業協議，結束爭議了幾十年的釣魚台漁業爭議。由此可見，中美緊張讓台灣對外關係改善是始於習近平、歐巴馬和馬英九時代，而不是這兩年才開始。

回顧起來，台美關係都隨著全球國際關係典範的變動而變動，其間有四個典範的更替，每一個典範大約都維持20多年，最好的20年是1970年前的近20年，最壞的是1970到1990的20年，現在則正邁進次好的20年。

台美關係隨著全球國際關係典範的變動而變動，其間有四個典範的更替，每一個典範大約都維持20多年，現在則正邁進次好的20年。圖為去年AIT台灣關係法40年友誼慶祝酒會，美國前眾議院議長萊恩（右2）、眾議員強森（左2）、AIT主席莫健（左1）與AIT處長酈英傑（右1）。（本報資料照）

至於經濟上，在美國總統柯林頓採和平演變策略拉中國進全球化自由經貿體系後，台商就被美商逼到中國大陸投資，於是從1990年前後傳產外移中國，1990年幸好傳產空下來的空間有高科技產業接替，然而2000年之後，科技業又在美商施壓、陳水扁打開大門中傾巢西進，台灣從此在産業空洞化中渡過近20年慘澹歲月，而如今川普發動中美貿易戰，既有的全球産業鏈被迫重組，台灣經濟終於遇到台商、外商，大幅回流的回流，大幅加碼的境遇。經濟部長説，台商我們怎麼求，都很難讓他們回來，現在川普上台一下子回來得如潮洶湧。

這表示台灣既在國際政治上將結束40年的壞日子，展開可能達20年的另外一種歲月，而經濟也將告別最低迷的20年，要進入不一樣的20年。

從大環境看，上帝既然已經準備給台灣2.0的新福氣，而總統在國家主權立場上又升到了2.0的水準，那麼她的能力也2.0當然最好，若是達不到，台灣應該也不會有什麼大問題。

順此祝眾讀者安心的過個好年。

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