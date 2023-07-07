自由開講》務必警覺歷史修正主義，正在總統大選中盛行！

◎邱志偉

2024年總統大選開跑至今，有些議題逐漸令人摸不著頭緒。民主國家的選舉，應該是透過選舉，以多數決來引導國家大政的走向，有些時候甚至是街頭抗爭也會改變國家政策。但近期侯友宜、柯文哲等人拋出的政策或建言，則令人懷疑歷史修正主義正在台灣蔓延。最有代表性的例子就是服貿，快十年前數十萬人上街阻止了服貿協議，如今竟成為是非難辨。此外，核四、九二共識又被人重新迎回政壇，討論這麼多次、舉辦過公投的政策都能起死回生，台灣民主深化之路，看來還有很長要走。

所謂歷史修正主義（historical revisionism），在近幾年隨著部分偏鋒政治的盛行，以及中國以國家之力在改寫、抹煞歷史，導致許多真相甚至已有公斷的爭辯，某些涉及是非價值的事物，又再度被人提出討論。例如中共在六四選擇遺忘，刻意某煞國家暴力的痕跡。又或是在國際社會，強逼各國接受中共史觀，日子久了似乎真相為何也已經模糊不清。

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回到國內政治似乎也有類似的現象。服貿協議經過特定候選人的錯誤詮釋，以及國民黨又彷彿找到浮木般，最新民調顯示，服貿協議在國人的支持度回到五成邊緣，甚至是贊成與反對可說是不分軒輊，令人難以置信。此外，核能電廠老舊除役，核四安全問題，竟也在藍營的詮釋下，先前各界極為憂心的核廢料儲存問題，彷彿憑空消失一般。然而，事實就是事實，尤其攸關國人安危、健康的，真不希望有模糊空間，甚至歪曲事實的狀況發生。

圖為民進黨發言人林楚茵、立委參選人吳崢、曾柏瑜及國務青等人，昨（6）日在立法院大門前舉行「回到歷史時刻：柯、侯不要重啟服貿！」。（資料照）

此外，面對我們主要的威脅來源中國，要抗敵的本質應該是加強友我國家的連結，如今竟然可以在藍營詮釋下，和英國加強關係，邀訪政要來台，也可以叫做是砸錢買關係。更甚者是，立陶宛近年友我，對台灣支持力道增加，我作為長期深耕立陶宛國會外交的委員，看到有人竟將和立陶宛的科技合作，形容是喪權辱國，令人難以接受。

全世界成天辱台，在WHA會議上杯葛台灣，在聯合國上杯葛、羞辱台灣的，就只有中國。曾幾何時國民黨與中國交好，就不是喪權辱國，但與歐美盟友來往，又哪裡喪權？又哪裡羞辱了台灣、羞辱中華民國？這樣錯置史觀，用修正主義的方式重新包裝國人的是非觀念，是選舉過程最讓人擔心，也最不樂見的一個現象。

民主政治的演進過程，難免出現民粹化，但絕不樂見因此讓民主倒退、威權復辟，甚至導致國家陷入危境。隨著這幾年政府的資訊公開，許多歷史資料重見天日，以及國際社會同樣對中國威權擴張警覺，美國更大幅提高對中國的科技制裁與防堵同時，台灣絕不能任由修正主義的浪潮起舞，讓民主選舉的結果可能反而造成國家的倒退。而要讓歷史修正主義起不了作用，有賴各界對於正確資訊的論述，把九二共識、核四問題以及服貿當年多少社會之力，才能阻擋，強化論述、勇於發言，我相信這才能深化民主，讓台灣不只是國際自由民主社會的燈塔，更能夠抗拒錯誤狂潮，國家進步不停止、抵抗紅色入侵不遲疑！

（立法委員）

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