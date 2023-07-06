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照護線上》重要的成人疫苗打了沒？提升保護力，預防後遺症，醫師圖文解說

接種疫苗後，保護力會隨著時間逐漸降低、消失，例如百日咳疫苗的保護力約10年，麻疹疫苗的保護力約15年，大家可以和醫師討論，根據自己的狀況評估需要接種的疫苗，才能獲得適當的保護力，預防遭到感染，並降低併發症或傳給其他抵抗力弱家人的風險！
照護線上

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2023/07/06 16:02

照護線上編輯部

「根據預防醫學的觀念，最重要的是不要讓人生病。」長庚醫院副教授徐任甫醫師指出，「健康生活、健康飲食、良好衛生習慣、接種疫苗都有助於預防傳染性疾病，其中接種疫苗是相當有效率的方法。」

現在的小朋友出生後，都會領到健康手冊，載明需要接種的疫苗，其實成年人應該也需要有個疫苗手冊，提醒大家需要接種的疫苗。2023年台灣疫苗推動協會將衛生福利部疾管署的成人接種建議，與應接種的族群結合，統整了成人疫苗接種懶人包，讓成人能定期審視自身健康狀況，視情況接種疫苗。

多虧醫學的進步，有越來越多疫苗能夠幫助成年人預防傳染性疾病，例如帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗等。

而隨著不同的年紀、不同的生活型態、到不同地方旅遊或工作，都要注意不同的傳染性疾病，應該要跟醫師討論，並接種疫苗。徐任甫醫師舉例，如百日咳對小朋友的威脅較大，所以在懷孕時，孕婦要接種百日咳疫苗，家中成員也應該接種百日咳疫苗，避免將百日咳傳給小寶寶。每一位媽媽在每次懷孕的時候都應該要施打百日咳疫苗，一方面可預防媽媽遭到感染，另一方面可讓媽媽體內的抗體濃度增加，抗體能夠經由胎盤傳給小朋友，讓小朋友在出生之後可以受到保護。

重要疫苗盤點。

流感疫苗也相當重要，因為流感的嚴重程度會比一般感冒嚴重許多，且可能造成肺炎、腦炎、心肌炎等重症。過去公費流感疫苗只提供5歲以下，或65歲以上民眾施打，徐任甫醫師說，現在已擴大施打對象，包括6個月內嬰兒之父母、50至64歲無高風險慢性病成人等多種條件都鼓勵施打流感疫苗。 另外肺炎鏈球菌也是非常重要的疾病，肺炎鏈球菌透過飛沫傳染，會造成肺炎、甚至敗血症、腦膜炎，嚴重可能導致死亡。徐任甫醫師說明，接種肺炎鏈球菌疫苗可以預防感染，並減少重症發生的機會。

帶狀疱疹恐致疹後神經痛

帶狀疱疹和水痘是由相同病毒所引起，大多數人在小時候都得過水痘，水痘痊癒後病毒會藏在神經節中，徐任甫醫師表示，隨著年齡增加，免疫系統會漸漸變弱，於是病毒便活化造成帶狀疱疹。

帶狀疱疹剛發作的時候不容易診斷，患者會覺得不太舒服，可能出現痠痛、發癢、刺痛、痠麻、觸電的感覺。徐任甫醫師解釋，當病毒進入血液中，會開始出現感冒的症狀，例如疲憊、發燒。直到皮膚冒出紅疹，水泡或其他病兆時，患者才曉得是帶狀疱疹。

帶狀疱疹不只是一個單純的皮膚疾病，徐任甫醫師提及，如果帶狀疱疹長在臉部，可能造成失明、影響聽力、顏面神經麻痺，如果長在生殖器或是肛門周遭，可能影響排便、解尿。

帶狀疱疹還有個很擾人的併發症，就是會有長時間的疹後神經痛，痛起來真的會要人命，如同徐任甫醫師所說，疹後神經痛的痛感非常強烈，會讓人崩潰、憂鬱，對工作、生活造成嚴重影響。

帶狀疱疹可能1、2個禮拜就會消失，可是疹後神經痛，可以持續長達幾個月、甚至到幾年，尤其是年紀大的長輩罹患帶狀疱疹，神經痛的症狀會相當嚴重。

帶狀疱疹恐致疹後神經痛。

帶狀疱疹除了會讓皮膚冒出水泡、破皮，還會造成相當嚴重的神經痛，患者可能感到灼熱、刺痛、感覺異常，而干擾睡眠、影響生活品質。持續不斷的神經痛會造成憂鬱，甚至重度憂鬱症，非常煎熬。

50歲以上民眾出現帶狀疱疹的機率會越來越高，徐任甫醫師說明，臨床上也常遇到一些年輕人出現帶狀疱疹之案例，因為工作壓力很大、經常熬夜，都會影響免疫系統，增加帶狀疱疹發作的機率。

「我有一個研究所同學，因為一邊上班一邊寫論文壓力很大，所以他那時候就出現帶狀疱疹。」徐任甫醫師回憶，「他的帶狀疱疹長在顏面，非常疼痛，好幾天沒辦法上班、上課，之後也容易造成神經疼痛。」

為了預防帶狀疱疹，建議50歲以上民眾，不管是否得過水痘，都可以接種帶狀疱疹疫苗。帶狀疱疹的出現跟患者的免疫機能密切相關，徐任甫醫師呼籲如果得過COVID-19、工作壓力大、作息不正常，也都可以施打帶狀疱疹疫苗。

「接種疫苗，可以保護自己，也可以保護周遭的人。」徐任甫醫師提及，「根據統計，在40歲以上，約99.5%的民眾，抽血檢驗都有得過水痘，這些人中約有三分之一的機會，可能出現帶狀疱疹，所以得到帶狀疱疹的機會，其實相當高。」

帶狀疱疹疫苗提升保護力

早期的帶狀疱疹疫苗是活性疫苗，而現在也有非活性帶狀疱疹疫苗，可以提供給民眾選擇，民眾可以根據自己的風險評估與需求，與醫師討論後，選擇適合自己的疫苗。

帶狀疱疹疫苗提升保護力。

活性帶狀疱疹疫苗採皮下注射1劑，非活性帶狀疱疹疫苗採肌肉注射2劑，間隔2至6個月。徐任甫醫師建議，「由於帶狀疱疹可能重複發作，所以曾經發作帶狀疱疹的民眾，還是應該考慮接種帶狀疱疹疫苗。」

貼心小提醒

接種疫苗後，保護力會隨著時間逐漸降低、消失，徐任甫醫師便提醒，例如百日咳疫苗的保護力約10年，麻疹疫苗的保護力約15年，大家可以和醫師討論，根據自己的狀況評估需要接種的疫苗，才能獲得適當的保護力，預防遭到感染，並降低併發症或傳給其他抵抗力弱家人的風險！

接種疫苗、健康飲食與規律運動為預防疾病的措施之一！若有醫療及疫苗接種相關問題，請務必諮詢醫護人員。 此報導由廠商贊助刊登以增進民眾之衛生知識，但受訪者未收取任何報酬。

NP-TW-AVU-PRSR-230003 Date of Preparation : March 2023

本文經授權轉載自【照護線上】〈重要的成人疫苗打了沒？提升保護力，預防後遺症，醫師圖文解說

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