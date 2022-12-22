疫苗是非常重要的發明，能夠幫助人類對特定病原產生保護力，減少重症發生、降低罹癌風險。新冠肺炎疫情讓我們體會到疫苗的重要性，也可藉此機會盤點，檢視疫苗接種計畫，保護自己，也保護家人！

劉育志 醫師

接種疫苗，減少重症、預防癌症，重要疫苗盤點醫師圖文解說。

COVID-19疫情受到極大的關注，但是當新冠肺炎疫苗成為焦點之後，許多重要疫苗，例如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、HPV疫苗、輪狀病毒疫苗、水痘疫苗等便可能受到忽略。隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多民眾開始重新檢視這些病毒帶來的健康威脅。

為了因應新冠肺炎，大家都會採取各種防疫措施，例如戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚等，這些防疫措施除了有助預防新冠肺炎病毒之外，也能預防各種呼吸道病毒、腸胃道病毒，使遭到感染的人數大幅下降。

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免疫負債恐讓流感疫情升溫。

當自然感染的人數較少時，如果大家又沒有接種疫苗，便無法形成群體免疫。因此在新冠肺炎COVID-19防疫規定逐步放寬之後，各種呼吸道病毒、腸胃道病毒的疫情便可能逐漸升溫。

預防重症的疫苗

「進入秋、冬季節，大家要記得打流感疫苗！」

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成醫師指出，因為流感病毒很容易發生變異，每年流行的病毒株皆不太相同，所以需要每年施打流感疫苗才能產生保護力，預防流感重症的發生。 肺炎鏈球菌存在人類鼻腔內，可以透過飛沫傳染，容易遭到感染的族群包括5歲以下幼童、65歲以上老年人、慢性病患（如慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺病、慢性肝病等）、先天或後天免疫功能不全患者。

肺炎鏈球菌可能導致肺炎、腦膜炎、心包膜炎、菌血症、敗血症等嚴重併發症，恐導致死亡。黃玉成醫師提醒，肺炎鏈球菌是導致流行性感冒併發細菌性肺炎的主要病原菌之一，年長者要考慮接種肺炎鏈球菌疫苗，降低重症的風險。 輪狀病毒可透過食物、飲水傳染，是造成幼兒腸胃炎的重要原因，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、食慾不振等，嚴重上吐下瀉會造成脫水，而經常需要住院治療。目前已有輪狀病毒口服疫苗，出生滿2個月便可以接種，有助降低輪狀病毒感染的機會。

預防癌症的疫苗

人類乳突病毒HPV主要經由性接觸傳染，遭到感染後通常沒有明顯症狀，所以不容易察覺。目前沒有治療人類乳突病毒的藥物，多數患者會漸漸痊癒，但是有部分患者會演變成持續性感染，增加罹患癌症的機會。

人類乳突病毒HPV有很多型，其中幾型可能增加罹患癌症的風險，黃玉成醫師表示，在女性可能導致子宮頸癌、陰道癌，在男性還可能導致頭頸癌、咽喉癌、肛門癌等。

人類乳突病毒可能導致癌症。

HPV疫苗便是針對幾個較容易導致癌症的病毒型別（如第16、18、52、58、31、33型等），希望可以降低遭到感染的機會，進而預防相關癌症的發生。於尚未有性接觸、沒有感染過人類乳突病毒時接種HPV疫苗，能發揮較佳的保護效果，不過有性接觸後仍然可以接種。HPV疫苗為非活性疫苗，9至45歲的男性與女性皆可以接種，以提升保護力。

目前全世界有超過100個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，其中一半國家鼓勵男女共同施打，而台灣國民健康署目前也推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務，期待未來可以達到兩性疫苗平權的目標，讓男生也能公費接種HPV疫苗。

降低HPV相關癌症的風險。

除了接種HPV疫苗之外，安全性行為（包括全程使用保險套、避免多重性伴侶）也有助於降低感染人類乳突病毒的風險。在接種HPV疫苗後，仍要定期做子宮頸抹片檢查，國民健康署補助30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，未滿30歲已有性行為3年以上的女性，也可考慮自行就醫接受子宮頸抹片檢查，才能及早發現子宮頸病變，及早接受治療。

可以同時接種兩種疫苗嗎？

面對多種可能需要接種的疫苗，民眾經常會問，「可以同時接種兩種疫苗嗎？」 能否同時接種疫苗，會考慮疫苗的屬性。黃玉成醫師解釋，如果兩者都是非活性疫苗，可以同時施打；如果分別是活性疫苗與非活性疫苗，也可以同時施打，或在接近的時間內分別施打；如果是活性疫苗與活性疫苗，例如麻疹、腮腺炎、水痘，可以同時施打，但是如果不同時施打，就需要間隔1個月以上。

「不能同時施打的疫苗其實不多，如果有相關疑問都可以詢問您的醫師。」黃玉成醫師說，「同時接種兩種疫苗時，可以接種在不同的手臂。如果需要施打第三種疫苗，建議相隔一段距離施打。」

貼心小提醒

疫苗是非常重要的發明，能夠幫助人類對特定病原產生保護力，減少重症發生、降低罹癌風險。新冠肺炎疫情讓我們體會到疫苗的重要性，也可藉此機會盤點，檢視疫苗接種計畫，保護自己，也保護家人！

本文經授權轉載自【照護線上】〈接種疫苗，減少重症、預防癌症，重要疫苗盤點醫師圖文解說〉

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