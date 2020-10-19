照護線上》流感疫苗加肺炎鏈球菌疫苗，雙管齊下，提升防護力

感染流感病毒後繼發的細菌性肺炎，是引起重症或死亡的主要原因。高風險族群應特別提升保護力，特別是罹患慢性病的成年人。

照護線上編輯部

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界各國都殷殷期盼著疫苗誕生，不過要提醒大家，流行性感冒和肺炎鏈球菌也是我們生活環境中不容忽視的健康威脅，高風險族群務必預先做好準備。

成年慢性病患者因社區性肺炎住院的比例較一般人高出約三到九倍 。罹患肺炎時，務必盡快就醫接受治療，若持續惡化，恐導致死亡。肺炎是台灣十大死因第三位，千萬不能掉以輕心。

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感染流感病毒後繼發的細菌性肺炎，是引起重症或死亡的主要原因。高風險族群應特別提升保護力，特別是罹患慢性病的成年人。臨床研究發現，糖尿病成年患者因社區性肺炎住院的可能性約高三倍、心臟衰竭成年患者約高五倍、慢性阻塞性肺病成年患者約高九倍，不可不慎。社區性肺炎之嚴重程度及復發風險，可能降低患者長期存活率。

流感病毒是很容易發生變異的病毒，每年在全世界流行的病毒株皆不太一樣，所以需要每年施打流感疫苗，才能產生保護力，降低感染風險。為避免國人因罹患流感導致嚴重併發症或死亡，近年來衛福部逐步擴大公費流感疫苗實施對象，希望可以提升流感疫苗接種率。近三年來65歲以上民眾流感疫苗接種率約落在44%至50%之間，50歲至64歲民眾流感疫苗接種率則落在18%至20%之間 。但是肺炎鏈球菌疫苗的接種率依然偏低。

感染流感病毒後可能續發肺炎鏈球菌肺炎

肺炎鏈球菌是種存在人類鼻腔內的革蘭氏陽性雙球菌，可以透過飛沫傳染，當身體抵抗力較差時，可能會侵入呼吸道，導致肺炎、甚至腦膜炎、心包膜炎、菌血症、敗血症等嚴重併發症。全年皆有病例發生，其中以冬季、春季是較好發的季節。根據研究，肺炎鏈球菌是導致流行性感冒併發細菌性肺炎主要病原菌之一 。

容易受到肺炎鏈球菌感染的族群包括5歲以下幼童、65歲以上老年人，不過還有一些狀況無論年齡皆屬於高危險群，例如慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺病、慢性肝病、酒癮、煙癮等）、先天或後天免疫功能不全者、接受化學治療的癌症患者、服用免疫抑制劑的器官移植者。幸好目前已有肺炎鏈球菌疫苗可以降低感染的風險，若有以上提到的各種狀況，應該主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

肺炎鏈球菌有超過90種血清型，其毒性與莢膜上的多醣體有關，其中約30種血清型的菌株毒性較強，會造成人類感染，臨床上較常見的侵襲性肺炎鏈球菌感染症大多集中於其中的10多種血清型 。目前肺炎鏈球菌13價結合型疫苗（PCV-13）與23價多醣體疫苗（PPV-23）已涵蓋其中大部分型別 。接種該疫苗後，鼻咽部黏膜能夠對肺炎鏈球菌產生保護力，降低細菌移生機率，阻止細菌散播。

世界衛生組織建議，接種肺炎鏈球菌疫苗可以預防原發性和繼發性細菌感染，減少不必要的抗菌藥物使用 。

貼心小叮嚀

遭到流感病毒、新冠肺炎病毒等病毒感染後，容易續發肺炎鏈球菌導致的細菌性肺炎，而出現嚴重甚至可能致命的併發症。面對這些健康威脅，最好的策略是事先預防，包括勤洗手、戴口罩、並施打疫苗提升身體的防護力。

遭到流感病毒、新冠肺炎病毒等病毒感染後，容易續發肺炎鏈球菌導致的細菌性肺炎，而出現嚴重甚至可能致命的併發症。圖為武漢的一所醫院。（美聯社）

施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗後大約需要兩周，身體才會產生足夠的抗體，符合條件的民眾，請務必及早施打，雙管齊下，提升防護力！

本文經授權轉載自照護線上 流感疫苗加肺炎鏈球菌疫苗，雙管齊下，提升防護力

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