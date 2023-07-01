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自由開講》瓦格納政變的警訊：中共武力犯台恐遭眾叛親離

2023/07/01 17:20

邱志偉

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）日前發起政變，直指烏俄戰爭不具正當性，更砲打普亭和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）的決策錯誤，一度佔領城市並揮軍莫斯科。雖然並未成功政變，但已經對這場漫漫長夜的戰事定調，更對普亭領導權造成嚴重動搖，時局可比1936年的西安事變以及1991年蘇聯的八一九事件。這同時也將對習近平帶來嚴重警告，師出無名的戰爭是沒有人會接受，專制獨裁的領導人更可能落得眾叛親離。

在二十世紀初的中國，以及二十世紀末的蘇聯，發生了兩場改變世局的政變。雖然兩場政變都不成功，惟均對後世造成劇烈影響。以西安事變為例，這讓蔣介石在抗共立場不得不調整，必須縱容「國中有國」的情形，直至二戰結束爆發內戰時，中共早已非當年的勢單力薄，蔣介石的統治地位愈發下降，國府正當性也不受國內民意支持，最終丟了全中國。而蘇聯的八一九事件，雖然本質是抗議蘇聯總書記戈巴契夫的改革，這場軍事政變也以失敗告終，但在葉爾欽效應下，最終取代了戈巴契夫，各蘇聯盟國紛紛獨立，蘇聯正式步入瓦解的命運。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」日前發起政變，一度佔領城市並揮軍莫斯科。（EPA）

乍看之下瓦格納集團的政變也沒有成功，但可以注意到的是，在這場政變行經途中，其實沒有遭受到太多抵抗，這對普丁的領導權來說，是一個巨大的警訊。若以一個力量充沛，實力強大的領導人，發布政變消息前可能就會被剷除，更不用說真的揮軍出發，種種跡象都讓人懷疑俄國軍心不穩，對普丁軍事行動不滿者可能不是少數。一如西安事變當年，國府內部也有部分人主張應該容共抗日，因此第一時間不少人是在觀望風向。如今普丁的態度轉變，也非常耐人尋味。但一支屬於俄羅斯精銳的傭兵集團，膽敢回頭反咬莫斯科領導，星星之火足以燎原，後續俄羅斯能在戰場上堅持多久？或許就如美國總統拜登所言，普丁在國內領導已被削弱。削弱的普丁還能指揮軍隊多久，這都影響未來戰事走向。

另一方面，這也可以給予習近平一個最嚴厲的警訊，若中共內部對於對台動武稍有異音，甚至是部分派系早對習近平不滿，很可能就會在對台動武時，發動政變將習近平趕出中南海。而這種狀況，其實最容易發生在乍看獨攬大權，但其實民心不穩的時刻，不管是上個世紀的林彪事件或是十多年前的薄熙來案，再再都顯示中國的政變絕非空穴來風。又如文革四人幫當年倒台，也是一晚的懷仁堂政變就拿下四人幫。

而對台灣來說，預防北京動武就是要讓中國無法在短時間取勝，除了殲敵於境外，更要將戰線拉長，讓中共內部動亂。以中國有多少資產藏於歐美，中國更是長年未有實體戰爭來看，若習近平貿然發動戰事，歐美對中經濟制裁，凍結資產，即可能引發的是民心動亂，內部中共派系可能以此為藉口，剷除習核心領導。至於這樣的中國，未來是會走向另一個更極權的政體，還是徹底蛻變為民主國家，這恐怕也很難定論。

總體來說，美國以及世界多數反俄的民主陣營，已經從這次流產政變看到，普亭的內部動亂，烏俄戰爭可能演變成蘇聯入侵阿富汗的一敗塗地、無功而返，最終也導致蘇聯瓦解。但普丁政權若瓦解甚至內亂，國際社會可能必須要有所預防因應，避免讓俄國在不成熟的民主政體下，因為各種施政不當又重回威權。不過眼下這局，對習近平應當是最好的警訊，貿然武力犯台，屆時長驅直入北京城的恐怕就是中共軍委內部自己人，得不償失外，更只會造成全球貿易與科技的巨大損失。

（立法委員）

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