自由開講》瓦格納倒戈引發局勢巨變

◎康駿銘

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在多月以來一直因補給問題，與莫斯科發生磨擦，日前更指兵營受到俄軍攻擊而倒戈。瓦格納集團勢如破竹，極短時間內已佔領俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov on Don）及沃羅涅日（Voronezh），直逼莫斯科大門。集團首領甚至指佔領期間沒有開過一槍，意味著集團與俄羅斯國防部有可能早已達成共識。

圖為羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。（法新社）

然而，就在全世界都在急切關注瓦格納集團是否已開始長驅直入莫斯科之際，有指集團首領已與俄方達成協議停止進軍。不過，不論瓦格納是進是退，這次突如其來的兵變已經引發了俄羅斯內部的大混亂，其他城市的軍隊會否相繼加入反抗普廷政權的行列，甚至普廷會否被趁勢推翻，將成為未來幾天局勢發展的關鍵，也是普廷所面臨的最大危機。而在傭兵軍隊撤離羅斯托夫時，市內民眾甚至在路上企圖阻擋警察重回，與對瓦格納進城時的歡迎態度大相逕庭，反映俄國人民仍存在反對普廷不義之戰的聲音，民眾似乎並不認同普廷所指控瓦格納是「在背後捅刀」。

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不論俄國內部是否會演變成軍閥割據的局面，俄羅斯目前的形勢將直接影響俄軍在烏克蘭境內的力量，有利烏克蘭軍隊的大反攻。對普廷而言，俄羅斯不可能繼續重用瓦格納，相等於大幅削弱俄國在烏克蘭戰場上的作戰能力，而已加入烏軍陣營的自由俄羅斯軍團，以及各地勢力都能隨時能威脅莫斯科，令僵持已久的烏俄戰況來到了轉捩點，戰事或許有望提早結束。

瓦格納的行動示範了威權體制在應對突發狀況時的脆弱和低效率，同時也警示習近平在發動侵台戰爭後中國內爆的可能性。不過，隨著這次事件對普廷政權的衝擊，以及俄羅斯有更大的機率以戰敗收場，習近平須考慮中國能否在失去盟友的情況下獨自繼續對抗自由民主陣營。加上中國國內經濟危機、青年失業率居高不下等問題，習近平的時間壓力不言而喻，未必能等到藍白代理人透過勝出大選來進行「和統」，這將嚴重影響到台海的穩定，我們也應提前為國際局勢的不穩作出準備。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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