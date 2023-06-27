自由開講》釋迦、釋迦，多少罪惡假汝之名以行！

◎陳啟濃

中共先前用台灣釋迦驗出有粉介殼蟲，停掉台灣釋迦銷往中國的管道。現在又聲稱因親共政黨的努力，再度開放台東部分果農的釋迦銷往中國，然而因為申請程序的問題，地方立委參選人提出希望政府不要「逢中必反」。實際原因並不是農產品品質的問題，而是中共把農產品當作政治工具在操弄。

為懲罰民進黨政府，中國在2021年9月以鳳梨釋迦檢出介殼蟲等「有害生物」為由，全面禁止台灣的鳳梨釋迦、蓮霧進口。（資料照，翻攝直播）

當初擋住台灣釋迦銷往中國是中共的任意妄為，編個理由就停了銷路，現在開放部分農產品再度銷往中國，反而製造台灣內部的質疑。質疑的不是中共把農產品行銷當作政治手段，而是台灣政府因反對中共，阻擋農產品銷往中國。藉著農產品分化台灣人的團結意志，中共這一招統戰伎倆，已然發生效應。

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如果一味認定因為粉介殼蟲問題才停了釋迦，現在是透過台東縣政府的產銷履歷把關才又順利打開少數果農的銷售，這就太小看台灣農業的品質管控水準。中共習慣於用政治手段來製造問題，單純的農產品行銷可以成為政治的操弄工具，一方面讓台灣農產受制於中共，利用銷售與停售來掌控政治的節奏，以達到統戰上收攏台灣民心之心戰目的。

中共利用這樣的政治手段，除了讓台灣人對農產銷中國感恩戴德，也能讓台灣人對政府失去信心，配合一些藉言論自由，批評政府不照顧農民生計的名嘴，中共在對岸目睹台灣因農產品而互相懷疑離心離德，會感到無比欣慰於計謀得逞。

台東縣長饒慶鈴近日赴中參加海峽論壇，她在致詞時表示「兩岸同胞我們同是一家人，一家人之間本來就該常來常往、越走越近，增加彼此了解，本來就應該共同合作、共同發展」。（翻攝抖音）

農民很單純只看到眼前的銷售，至於政府應該要有所覺醒，短期協助農民行銷，不讓果賤傷農，長遠來看還是要打開更多國際市場，不要完全仰賴中共鼻息。尤其不該讓農產品市場都寄託給中共的善意，因為中共習慣於把農產品當成政治操弄工具，「蛋放在同一籃」這會是一條不歸路。

（農家子弟）

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