自由開講》與環頸雉共存的有機蜜露釋迦

劉烱錫

家樂福公司 2 月 16 日推出有黑色印記的有機蜜露釋迦，從消費端來支持有機農業，保障消費者與生產者健康，讓俗稱啼雞的環頸雉有良好的棲息環境，懇請國人支持。去年 12 月 30 日，筆者邀請家樂福公司蘇小真永續長走訪太麻里的有機鳳梨釋迦園，聽到青農李俊儀先生談到清除粉介殼蟲的無奈，別人用動力車對著釋迦樹噴灑農藥，一個小時內就可處理五分地，他則一個個檢視釋迦果實的表面，用空氣槍噴除，至少花上百個小時；而且套上保護袋後，一個多月後收成時，果實表面仍會出現白粉狀的蟲體，還要再一個個噴除，並留有黑色的印記，有些是塊斑，有些一大片，還有全黑的。這些若送到一般市場，幾乎全被退貨，「但鳳梨釋迦多層次的香甜和微酸風味，一點也不差啊！」講著講著，蘇永續長突然提出有機蜜露釋迦的靈感，說家樂福公司願意主動與消費者好好溝通。

搶攻無「毒」商機，家樂福攜手臺東大學，在家樂福內湖店推出第一支獲得臺東大學農產品生態標章認證的「臺東有機蜜露鳳梨釋迦」。（資料照／家樂福提供）

接下來的一個多月裡，臺東大學確認李俊儀先生的果園生態良好，地被植物普遍超過30公分，可提供珍貴稀有的台灣環頸雉覓食、躲藏、作窩育幼場所，乃核發生態標章。他另與家樂福蔬果採購人員、台灣優良農產品發展協會合作，訂出採購規格與運送機制，終於在前幾天於家樂福內湖量販店上市。

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2021 年 9 月，中國以粉介殼蟲為由，突然不讓台灣的釋迦進口，實在很不講理，因為他們自己產的水果也普遍都有，本校乃向農委會農糧署爭取行銷有機釋迦計畫的補助，期許能化危機為提升釋迦農業的轉機。根據台東農業改良場的研究，粉介殼蟲吸食果實表面的汁液後，會分泌甜甜的蜜露給螞蟻吃，螞蟻不但會保護牠們，還會幫牠播遷，加上牠可孤雌生殖，套袋後的果實表面只要有肉眼看不太清楚的一小隻沒被清掉，就會無性繁殖出一個群落，因此有機栽培的釋迦不太可能沒有牠棲息後留下的黑色印記，但這可完全不影響口感和營養保健效益。農委會的釋迦主題館告訴我們，鳳梨釋迦老少咸宜，與蘋果相較，維他命C是其13倍，B2是11倍，鎂是7倍，粗蛋白4倍，鉀3倍，非常有益健康。若剛開始軟熟還有點硬時就切丁食用的話，澱粉還未完全轉化為糖類，口感較為清甜而不膩。

粉介殼蟲在釋迦、香蕉、柑橘、芭樂、瓜類、甘蔗、玉米、芹菜、油菜等多汁的蔬果都有。慣行農法以多次噴灑農藥來消滅牠們，這會破壞整片農田生態，又有農藥殘留問題，籲請國人轉個念頭，接受留有牠印記的農產。希望台灣早日遠離農藥汙染，回復青蛙遍地跳、螢火蟲滿天飛的日子，讓人們在農路上可好好深呼吸散步、做運動。

歡迎觀看與環頸雉共存的有機蜜露釋迦短片

（台東大學友善環境農漁推廣中心主任）

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