自由開講》杜琪峰「世界與電影界攜手對抗獨裁！」 一語道破中共把電影工具化困境

張天泰

第73屆柏林影展於台灣時間於17日凌晨揭幕，而香港導演杜琪峯等評審團成員開記者會，杜琪峯為繼張曼玉後、第二位同時出任柏林、坎城與威尼斯三大歐洲影展評審團的香港影人，而當國際媒體請評審團談論電影的重要性、以及電影為何如此重要且永遠不死？在記者會上全程以粵語發言的杜琪峯，直言：「如果有極權的時候，人民失去自由的時候，電影通常是首當其衝的。」並疾呼「爭取自由的國家的人民，都要支持電影，因為它是替你發聲的。」，筆者認為杜琪峯的國際發言充滿良知與勇氣，也一語道破中共把電影工具化困境，筆者說明如下。

導演杜琪峯受訪時直言：「如果有極權的時候，人民失去自由的時候，電影通常是首當其衝的。」並疾呼「爭取自由的國家的人民，都要支持電影，因為它是替你發聲的。」（翻攝自YouTube）

一、中共強制電影服務政治意識形態的危險

筆者長期觀察中共把電影單一工具化，強迫電影做政治意識形態的文化輸出媒介，不服從就恐嚇威脅封殺、被貼不愛國等負向道德標籤，或者拒絕參加包容不同聲音的國際電影節，中共辦電影獎頒給中國自己，但獎項國際不認可其價值，盲目把電影單一工具化對電影發展的負向影響是什麼？正好同一時間，張藝謀執導的《滿江紅》奪下中國票房冠軍寶座，滿足了在中國境內十四億人民轉移因習無能治理的憤怒，成為一種被迫接受無能者治國、抒發怨氣的合理化管道，故產生不少極端化的社會亂象，例如有小粉紅情緒失控，強行拿起一旁遮蓋香爐的鐵板狂砸景區內的秦檜像，並大喊「還我河山」，而「小粉紅」係指中華人民共和國內，尤其是持諷刺態度的社群網路使用者描述中國大陸立場偏向中國民族主義、中國特色社會主義網友的用詞，到後期有大量的傾向民族主義，發表愛國主義、或「盲目」支援中共言論的中國大陸青年或青少年，「小粉紅」以極端言論對不同立場者進行洩憤式攻擊，反受中共官媒諸如央視新聞、人民日報表揚，培育更多的小粉紅已成中共把電影單一工具化的總目標之一，但筆者要問的是電影的出現，是為了政治宣傳洗腦而生嗎？

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二、電影不是為了政治宣傳洗腦而生

反思電影的教育本質，因為電影目前被政治意識形態、愛國主義單一工具化、單一功能化的現象常被合理化，然而卻忽略了當電影被過度工具化、合理化，其中最珍貴的「批判性」、「創造性」反而會出不來，且電影的出現不是為了政治宣傳洗腦而生，電影就是說故事 / 影像敘事，為真實故事或現象的表現，掌握外在的現實，對於現實創造性的處理（A creative treatment of reality）。電影可以是詩意性的，就是抽象的表達，以抒情、暗喻、華麗的影音，也能包含專業知識、歷史故事的解說式電影，更能是觀察式、不干擾事件的發生，客觀的紀錄式電影。而電影的力量能更跨國界、跨民族、跨語言的關鍵因素、在於如何讓電影有真正的「故事感」，而故事感本質來源不是技術/技巧. 是「情感」，所謂技術/技巧只是輔助，正如音樂的本質是「情感」、文學的本質是「情感」、電影的本質是情感，音樂、文學、電影是人所創作的，而人類的情感是相通的，這也是為什麼動人的電影是可以跨越時空，感動不同世代的人的教育原理，而人類藝術成就的八大藝術為繪畫、 雕塑、建築、音樂、 文學、 舞蹈、戲劇、電影，電影之所以為全球所注目，是電影能集合了前七種藝術的特質，在於電影是能綜合人類藝術上述七項偉大成就的第八藝術，總之，電影不是為了政治宣傳洗腦而生，而是人類藝術在批判性、創造性自由的文明之展現。

三、電影藝術能保障人權、自由、民主文明核心價值

杜琪峰一句「爭取自由的國家的人民，都要支持電影，因為它是替你發聲的。」，道德感、教育良心遠勝中國主旋律導演吳京迎合中共將電影工具化，並沾沾自喜，言其是靠民族主義、愛國主義的主旋律電影賺到兩百億人民幣！然而，卻未回答中共強制把電影單一工具化，對內中國人民的洗腦宣傳片，仔細檢視真的有電影藝術的成分嗎？國際的影評和票房如何？中國人民只是因電影文化素養尚未被培育，去看電影是被迫證明其愛國情懷，而不是電影本身的品質，電影是世界的共同的藝術語言，不是自己關起來辦幾場電影頒獎典禮，然後自己頒獎給自己，然後就認為我說的算，中共持續這樣做只會讓中國成為一個「遍地謊言」的地方！且電影除了是藝術，也是世界聞名的工業，更具保障人權、自由、民主文明核心價值的功能！這也是杜琪峰認為世界與電影界攜手，能對抗獨裁的重調原因。

（政治工作者）

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