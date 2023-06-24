自由開講》私校學費補助給予弱勢學生支持，更投資國家永續發展

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副總統賴清德在朝陽科大致詞時，宣布了私立大學學生每人補助兩萬五千元以上，也就是私立大學和公立大學每年的學費差額之一半（私立大學約11萬，公立大學約6萬）。在探究此教育革新的執行性和正當性前，或許應該先跳脫一般對於學校、或是名校甚至後段大學的迷思。

副總統賴清德在朝陽科大致詞時，宣布將補助私立大學學生學費。（中央社）

「科系」在這個知識經濟的時代應該優先於「學校」，前者也更重於後者。選系不選校、選校不選系，向來是高中生們選擇大學校系的抉擇乃至兩難，其中有發展性、薪資待遇、名校光環與學費等因素。台灣是M型化社會，也是產業高度傾斜的社會，資源、機會多的高薪產業大多集中在醫療業、科技業與營建業等。以近日醫院不時傳出的護理荒為例，普大體系有17間大學設有護理學系，當中只有5間是公立大學（包括金門大學與甫設立護理學系的南投暨南大學）。技職體系的學生人數和高中體系學生數相差只有5個百分點，在全國13間設有護理系的科技大學中，僅有1間國北護為公立科大，其餘12所皆為私立科大護理系。又，護理系和醫學院的學雜費比其他學院高出不少，倘若學子們因顧忌學雜費而卻步，再加上日益嚴重的少子女化，將使我國醫療院所的護理荒情況更嚴重，戕害的是人民的健康與國家的永續發展。

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公立大學學費如此低廉，是因為政府已先挹注許多預算與資源在其中，補助私立大學無可厚非，理由正當且合理，才能夠讓學子們不顧忌私校學費高昂，選擇適合自己的大學科系，追求屬於自己的未來。

教育不是賺錢事業，若能將補助私校視作人才培育，或許能夠激發學生的上進心，也是一種教育政策的投資。倘若只以「大撒幣」、「不努力的人憑甚麼得到補助」來論斷這個政策，恐怕在瞭解政策全貌前就已經有先入為主的立場了。

（作者為升高三學測生）

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