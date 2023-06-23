自由開講》青年觀點：補助私大學費，學生子擁有更多選擇、更多希望

陳翔庭

賴副總統在本週端出教育政策，宣布未來將補助私立大專院校學生每年2.5萬學費，對於廣大私校生來說，無非是一大福音，不須一畢業即被學貸壓得喘不過氣。筆者身為今年即將進入私大就讀的應屆畢業生，對於該政策的推行，表示高度地肯定。

過往許多考生在大考後，面臨志願選填，常常因為分數不上不下，面臨後段國立大學與前段私立大學的抉擇。在現實層面上，學生們常因為公私立大學之間的學費差距，基於經濟考量，選擇就讀學費相較便宜的公立大學，而放棄私立大學的理想科系。

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更進一步來綜觀學校資金，即使部分私立大學辦學成效比起部分公立大學更優秀，但多數公立大學的補助往往比私立大學來得更多，而在這之間的補助差距，私立大學除了調漲學費外，也無其他方法可為，但倘若為了補足資金缺口，而調漲了學費，受苦的卻是清貧學生。根據資料顯示，相較於就讀國立大學的學生，就讀私立大學學生，家庭狀況不佳的比例也較高。高昂的學貸，再加上不公平的補助機制，使得部分經濟條件不佳的學生追夢路上備受挑戰。

賴副總統在本週端出教育政策，宣布未來將補助私立大專院校學生每年2.5萬學費。（本報資料照）

筆者做為今年的應屆考生，在學測分發時也同樣面臨公立大學與私立大學的抉擇，雖然筆者選擇了後者的理想校系，但也相對必須承擔因學費所帶來較為沉重的經濟壓力，除了就學期間可能因為打工影響學習效率外，畢業後的高昂學貸更使得筆者必須現在就得開始思考中長期的財務規劃。

以現況看來，若施行補助私大學費政策，私大每學年平均十萬的學費，將近是公立大學的兩倍，四年下來，能夠省下十萬的學費貸款，對於背負學貸的普通經濟能力學生，除了減輕不少經濟壓力外，更能夠讓未來面臨學涯規劃的學生可以投其所好，選擇自己想要就讀的科系，而非為了經濟考量，選擇不是自己所喜歡的科系就讀。

除了上述所提及的內容以外，筆者建議教育部在施行此政策的同時，也需注意是否可以使用辦學能力相關的門檻篩選此計畫要補助的學校，以保護學生的受教品質。避免將資金錯投至長年辦學不佳的學校，除了浪費國家資源以外，也增加了部分將教育商業化的學校的生存空間，助長教育商業化的歪風，最終傷害到的，也是同樣經濟條件不佳的學生族群。

總的來說，學費補貼政策不僅能夠減輕私校生家庭的經濟負擔，也提供了更多的選項與機會，讓家庭經濟狀況一般的學生，可以無後顧之憂地選擇自己所喜愛的私大理想科系就讀。在追逐夢想的路上，更能義無反顧地大步邁進。

（作者為準大學生）

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